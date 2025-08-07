Varese News

Archivio

Cade da cavallo, 62enne in gravi condizioni a Uboldo

L'allarme nella prima serata di giovedì nella zona di campi e boschi tra Uboldo e Cerro

ambulanza

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo serio a seguito di una caduta da cavallo avvenuta in territorio di Uboldo, nel Saronnese, quasi a ridosso dell’area metropolitana di Milano.

L’allarme è scattato alle 20.30 di oggi, giovedì 7 agosto, i mezzi di soccorso sono intervenuti nella zona di via Legnano, nella zona di boschi e campi verso Cerro Maggiore. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate.

L’uomo è stato poi trasferito in ospedale a Legnano in “codice rosso”, vale a dire in pericolo di vita.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.