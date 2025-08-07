Cade da cavallo, 62enne in gravi condizioni a Uboldo
L'allarme nella prima serata di giovedì nella zona di campi e boschi tra Uboldo e Cerro
Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo serio a seguito di una caduta da cavallo avvenuta in territorio di Uboldo, nel Saronnese, quasi a ridosso dell’area metropolitana di Milano.
L’allarme è scattato alle 20.30 di oggi, giovedì 7 agosto, i mezzi di soccorso sono intervenuti nella zona di via Legnano, nella zona di boschi e campi verso Cerro Maggiore. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate.
L’uomo è stato poi trasferito in ospedale a Legnano in “codice rosso”, vale a dire in pericolo di vita.
