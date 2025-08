Camper in fiamme a Orsenigo nella notte: due bombole di gas messe in sicurezza dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso tecnico urgente questa notte, intorno all’una, per un incendio che ha coinvolto un camper parcheggiato lungo via Plinio a Orsenigo. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, rendendo necessario l’immediato intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Cantù ed Erba.

L’azione dei soccorritori è stata decisiva per evitare il peggio: oltre a spegnere l’incendio, i pompieri hanno messo in sicurezza due bombole di gas presenti a bordo del mezzo, scongiurando il rischio di esplosioni.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo e ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento. L’area è stata completamente bonificata e messa in sicurezza.