Cinema sotto le stelle a Gavirate: il film “A Complete Unknown” che racconta l’ascesa di Bob Dylan

L’appuntamento è per martedì 12 agosto, alle 21.15 nel cortile della biblioteca di Gavirate. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata

Martedì 12 agosto, alle 21.15 il cortile della biblioteca di Gavirate si trasformerà in un cinema sotto le stelle. In programma la proiezione di “A Complete Unknown”, il film diretto da James Mangold che ripercorre gli inizi della carriera di Bob Dylan.

La pellicola, della durata di 140 minuti, racconta l’arrivo del giovane Dylan a New York nel 1961, alla ricerca del suo idolo Woody Guthrie, già gravemente malato.

Il film mostra l’accoglienza calorosa che Dylan riceve dalla scena folk newyorkese, con figure come Guthrie, Pete Seeger e Joan Baez. In poco tempo, il suo talento lo porta a esibirsi nei club del centro e a firmare un contratto con la Columbia Records.

La narrazione segue la sua trasformazione da promessa del folk a icona culturale, fino alla controversa decisione di formare una band e abbandonare il folk tradizionale, scelta che divise fan e colleghi.

Biglietti e informazioni

L’ingresso è fissato a 6,50 euro. I biglietti possono essere acquistati direttamente all’ingresso oppure online sul sito www.cinemagardengavirate.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare “L’immaginario” al numero 348 3416538.

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.