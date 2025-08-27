Come si finanzia un progetto comunitario: Federico Visconti inaugura “La Materia del giorno”
Il 1° settembre alle 16 a Materia il nuovo format quotidiano di VareseNews debutta con il presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto
Prende il via lunedì 1° settembre “La Materia del giorno”, il nuovo appuntamento quotidiano firmato da Materia lo spazio libero di Castronno. Alle 16, davanti alle telecamere della sala video e con la possibilità di assistere anche dal vivo in tribuna, partirà il primo di una lunga serie di incontri che ogni giorno porteranno in dialogo un giornalista di Varesenews e un ospite per venti minuti di confronto su temi chiave della vita della comunità.
Ad aprire il ciclo sarà Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews, che intervisterà Federico Visconti, presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto, sul tema “Come si finanzia un progetto comunitario”. Un tema che tocca da vicino il mondo del volontariato, delle associazioni e degli enti locali, chiamati sempre più spesso a costruire reti e trovare risorse per iniziative sociali e culturali a beneficio del territorio.
La Fondazione comunitaria del Varesotto è stata creata nell’ambito del progetto delle Fondazioni di Comunità proposto da Fondazione Cariplo, si ispira al modello americano delle Community Foundations e ha iniziato ad operare nel 2002. Da anni è un punto di riferimento in questo ambito, sostenendo con bandi e donazioni progetti che arricchiscono la vita collettiva.
L’intervista offrirà dunque l’occasione per capire meglio come funziona il meccanismo dei finanziamenti, quali opportunità sono a disposizione delle realtà locali e quale ruolo può avere la comunità stessa nel sostegno delle attività.
