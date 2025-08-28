Copia di Estate al Museo dei Fossili di Besano: visite guidate al tramonto
Tre appuntamenti organizzati da Archeologistics con fossili triassici, passeggiate panoramiche e chiesette storiche. Appuntamento il 2 settembre
Tre appuntamenti estivi tra cultura e natura: il Museo dei Fossili di Besano propone per martedì 2 e 9 settembre 2025 delle speciali visite guidate nel tardo pomeriggio, per immergersi nella storia geologica del territorio e ammirare il panorama della Val Ceresio al calar del sole.
Un viaggio nel tempo con vista sul Lago Ceresio
L’esperienza unisce la scoperta scientifica alla bellezza del paesaggio. Il ciclo di visite, organizzato da Archeologistics – impresa sociale che gestisce il museo per conto del Comune di Besano – parte proprio dalle sale del Museo dei Fossili, dove si conserva una straordinaria collezione di reperti provenienti dal sito UNESCO del Monte San Giorgio, risalenti a ben 240 milioni di anni fa.
Dalla sala espositiva, il percorso si sposta all’esterno con una passeggiata verso il Colle San Martino. Situato nel cuore della Val Ceresio, il colle regala una vista impareggiabile sul Lago Ceresio e ospita la chiesetta di Santa Maria Nascente, piccolo gioiello architettonico che domina la valle.
Un’esperienza tra scienza e paesaggio
L’iniziativa propone un modo originale e rilassante per conoscere la storia di Besano e del suo territorio, trasformando una serata estiva in un’occasione di esplorazione e bellezza. Il percorso si conclude intorno alle 18.30, ma chi desidera prolungare la serata può approfittare della vicinanza con il lungolago di Porto Ceresio, perfetto per una passeggiata serale.
Dettagli e prenotazioni
Gli appuntamenti si terranno ogni martedì alle 17.00, con termine previsto verso le 18.30. Il costo è di 7 euro a persona, sia per adulti che bambini, e include l’ingresso al museo e la visita guidata. La prenotazione è obbligatoria.
bit.ly/tramareelago / www.archeologistics.it/servizi-educativi/museo-dei-fossili-di-besano-491.html
