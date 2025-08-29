Dal trekking in torbiera al Concerto Angelico: domenica tra natura e musica a Laveno Mombello
Il 31 agosto si comincia a Mombello con una passeggiata nelle aree verdi la chiesa di Santo Stefano; alle 16 il concerto nella "chiesa vecchia" di Laveno per i 200 anni dell'organo "Biroldi"
Una giornata tra natura, arte e musica per celebrare i 200 anni dell’organo Biroldi del 1825, prezioso strumento conservato nella chiesa vecchia dei Santi Filippo e Giacomo a Laveno Mombello. L’appuntamento è per domenica 31 agosto, con un doppio evento che unisce trekking, guida culturale e concerto.
LA PASSEGGIATA – Il programma comincia alle 8,30, con ritrovo in piazza del Carroccio, nei pressi della chiesa di Santo Stefano di Mombello. Da lì partirà l’escursione alla Torbiera di Mombello, accompagnata dalle guide Donatella Reggiori e Carlo Petoletti. Il percorso esplorerà il patrimonio naturalistico e archeologico dell’area, abitata fin dall’epoca celtica da popolazioni di cultura golasecchiana.
Il cammino prosegue con la visita alla chiesa parrocchiale dell’Invenzione di Santo Stefano a Mombello, eretta nel 1612 e decorata con splendidi affreschi del pittore Johannes Baptista de Advocatis, autore anche dei cicli pittorici dell’eremo di Santa Caterina del Sasso. Particolarmente rilevante il grande “Concerto Angelico”, considerato uno dei più suggestivi esempi pittorici a tema musicale dell’intera Lombardia. La visita sarà condotta da Carlo Petoletti.
IL CONCERTO – Alle ore 16, nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia dei Santi Filippo e Giacomo di Laveno, si terrà il concerto “Radici Barocche” con gli studenti dell’Accademia L’Arte dei Suoni. L’iniziativa fa parte del progetto “Gli Echi della Natura” e sarà presentata da Lorenzo Ghielmi, noto organista e docente.
Sarà l’occasione per apprezzare le sonorità e la raffinatezza dell’organo Biroldi, costruito nel 1825, che dopo due secoli continua a incantare per la sua qualità timbrica e il valore storico. Un evento pensato per valorizzare le competenze dei giovani interpreti e restituire visibilità a uno degli strumenti più importanti del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.