Dal trekking in torbiera al Concerto Angelico: domenica tra natura e musica a Laveno Mombello

Una giornata tra natura, arte e musica per celebrare i 200 anni dell’organo Biroldi del 1825, prezioso strumento conservato nella chiesa vecchia dei Santi Filippo e Giacomo a Laveno Mombello. L’appuntamento è per domenica 31 agosto, con un doppio evento che unisce trekking, guida culturale e concerto.

LA PASSEGGIATA – Il programma comincia alle 8,30, con ritrovo in piazza del Carroccio, nei pressi della chiesa di Santo Stefano di Mombello. Da lì partirà l’escursione alla Torbiera di Mombello, accompagnata dalle guide Donatella Reggiori e Carlo Petoletti. Il percorso esplorerà il patrimonio naturalistico e archeologico dell’area, abitata fin dall’epoca celtica da popolazioni di cultura golasecchiana.

Il cammino prosegue con la visita alla chiesa parrocchiale dell’Invenzione di Santo Stefano a Mombello, eretta nel 1612 e decorata con splendidi affreschi del pittore Johannes Baptista de Advocatis, autore anche dei cicli pittorici dell’eremo di Santa Caterina del Sasso. Particolarmente rilevante il grande “Concerto Angelico”, considerato uno dei più suggestivi esempi pittorici a tema musicale dell’intera Lombardia. La visita sarà condotta da Carlo Petoletti.

IL CONCERTO – Alle ore 16, nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia dei Santi Filippo e Giacomo di Laveno, si terrà il concerto “Radici Barocche” con gli studenti dell’Accademia L’Arte dei Suoni. L’iniziativa fa parte del progetto “Gli Echi della Natura” e sarà presentata da Lorenzo Ghielmi, noto organista e docente.

Sarà l’occasione per apprezzare le sonorità e la raffinatezza dell’organo Biroldi, costruito nel 1825, che dopo due secoli continua a incantare per la sua qualità timbrica e il valore storico. Un evento pensato per valorizzare le competenze dei giovani interpreti e restituire visibilità a uno degli strumenti più importanti del territorio.