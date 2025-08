Dall’eredità di Marisa Baroffio un appartamento per i medici e infermieri della Asst Sette Laghi

L’ASST Sette Laghi ha annunciato che un appartamento sito su viale Borri, a Varese, sarà presto messo a disposizione dei suoi dipendenti, medici e infermieri, con affitti agevolati. Questo gesto di grande generosità è l’eredità lasciata dalla signora Marisa Baroffio, deceduta nel 2023, che ha designato l’azienda sociosanitaria come erede universale.

Nel suo testamento, la signora Baroffio ha disposto che l’appartamento, dotato anche di cantina e box, fosse destinato esclusivamente a personale medico e infermieristico dell’ASST Sette Laghi per almeno dieci anni. La decisione risponde alla sua visione di supportare il personale sanitario, per garantire che coloro che operano nell’ospedale possano avere un alloggio in condizioni agevolate.

«Il dono della Signora Marisa Baroffio è frutto di grande generosità, ma anche di una visione straordinariamente moderna e lungimirante, che ha chiara l’importanza del servizio sanitario e ha saputo leggere i bisogni del settore», ha commentato la Direzione dell’ASST Sette Laghi. L’immobile, completamente arredato, sarà messo a disposizione del personale sanitario già entro l’autunno del 2025, dando una risposta concreta e tangibile alle necessità di alloggio per medici e infermieri, figure fondamentali per la comunità.

L’appartamento rappresenta, dunque, un gesto di grande valore, che contribuirà non solo a risolvere le difficoltà abitative di chi lavora nel settore sanitario, ma anche a rafforzare il legame tra la cittadinanza e i professionisti della salute, creando un ambiente più favorevole per chi ogni giorno si dedica alla cura della collettività.