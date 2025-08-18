Varese News

Varese Laghi

Elisoccorso in azione al Campo dei Fiori per un escursionista ferito

Un uomo di 70 anni è caduto mentre percorreva la via Monte Tre Croci che dal Sacro Monte conduce al Campo dei Fiori. Le sue condizioni non sono gravi

Elisoccorso in azione al Campo dei Fiori

Elisoccorso in volo questa mattina, lunedì 18 agosto, sopra il campo dei Fiori. Il velivolo è intervenuto dopo la chiamata di soccorso per un escursionista caduto lungo il sentiero, via Monte Tre Croci, che dal Sacro Monte conduce alla vetta del Campo dei Fiori.

La particolarità del luogo ha indotto il 112 ad allertare anche le squadre del soccorso del CNSAS che hanno raggiunto la persona ferita, un uomo di 70 anni, che ha riportato lievi conseguenze in seguito a una caduta. Allertati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Trasportato a valle è stato affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Circolo in codice verde.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.