Elisoccorso in azione al Campo dei Fiori per un escursionista ferito

Elisoccorso in volo questa mattina, lunedì 18 agosto, sopra il campo dei Fiori. Il velivolo è intervenuto dopo la chiamata di soccorso per un escursionista caduto lungo il sentiero, via Monte Tre Croci, che dal Sacro Monte conduce alla vetta del Campo dei Fiori.

La particolarità del luogo ha indotto il 112 ad allertare anche le squadre del soccorso del CNSAS che hanno raggiunto la persona ferita, un uomo di 70 anni, che ha riportato lievi conseguenze in seguito a una caduta. Allertati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Trasportato a valle è stato affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Circolo in codice verde.