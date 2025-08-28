Forza la serratura di un’auto e ruba uno zaino, arrestato dalla polizia di Como
Considerati i precedenti e sempre più frequenti episodi di “spaccate” che hanno luogo nel territorio lariano, la Polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli
La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha proceduto all’arresto di un 44enne italiano pluripregiudicato residente a Gerenzano (VA), per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Considerati i precedenti e sempre più frequenti episodi di “spaccate” che hanno luogo nel territorio lariano, la Polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli predisponendo servizi per la prevenzione e repressione di tali reati.
Proprio nell’ambito di questa attività investigativa, gli agenti della III sezione della Squadra Mobile della Questura di Como alle 17 di ieri pomeriggio hanno notato in Via Vittorio Veneto, un uomo, che dopo aver parcheggiato la propria auto nel parcheggio antistante lo Stadio “Sinigaglia” si avvicinava ad un’auto posteggiata poco distante e dopo aver armeggiato sul nottolino della serratura, riusciva ad aprirla prelevando dall’interno del suo abitacolo uno zaino.
L’uomo, un 44enne italiano, intento ad andare via con la refurtiva, è stato fermato e perquisito dagli agenti della Squadra Mobile, i quali gli hanno trovato indosso oggetti, indubbiamente, atti a scassinare e compiere furti. Il 44enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato, così, portato in Questura e tratto in arresto per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate. Notiziato il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como è momentaneamente disposto nelle camere di sicurezza della Questura di Como, in attesa del processo in direttissima che si terrà oggi alle ore 11.00. L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Como, si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai furti monitorando sempre di più il fenomeno delle “spaccate” sul territorio lariano.
