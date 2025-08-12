Fuoriuscita di Gpl, intervento nella notte nella zona industriale di Gorla Minore

Alle 3:30 di martedì notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Gorla Minore in via Ambrogio Colombo, zona industriale verso Cislago: sono stati chiamati per una fuoriuscita di GPL da un serbatoio fuori terra.

Il comando di Varese ha inviato in posto con due autopompe e una squadra NBCR dal comando di Milano, specializzata cioè in rischio Nucleare Biologico Chimico e Radiologico. Il personale è riuscito a limitare la perdita mettendo in sicurezza l’area in attesa della ditta incaricata alla manutenzione dell’impianto, per la risoluzione definitiva.

Non risultano feriti o intossicati.