Furti con scasso nel Luganese, fermate due donne

Nell'alloggio dove vivevano sono stati trovati attrezzi da scasso e oggetti considerati possibile provento di furto

Una 32enne cittadina serba residente in Francia e una 36enne cittadina italiana residente in Italia sono state arrestate a Lugano dalla Polizia Cantonale, in accordo con il Ministero Pubblico.

Le due donne, che sono state fermate con il supporto della Polizia Città di Lugano, sono sospettate di essere coinvolte in diversi furti con scasso avvenuti in varie località ticinesi nel corso del 2025.

Nell’appartamento dove soggiornavano sono stati ritrovati attrezzi da scasso, nonché oggetti di dubbia provenienza.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto con scasso, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’eventuale responsabilità delle arrestate in altri furti registrati nelle ultime settimane in Ticino. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coerciti vi (GPC).

Pubblicato il 07 Agosto 2025
