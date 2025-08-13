Varese News

Gol e divertimento: 4-4 in amichevole per il Varese a Renate

Nel terzo test stagionale - secondo contro una “pro” - i biancorossi trovano un pareggio ricco di gol. In rete Malinverno, doppietta di Barzotti e Qeros

Terza amichevole stagionale per il Varese, che nella mattinata di mercoledì 13 agosto è sceso in campo a Renate contro la formazione di Luciano Foschi che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Per i biancorossi secondo test stagionale contro una formazione “pro” dopo l’esordio contro la Giana Erminio. Rispetto alla gara di Gavirate (terminata 2-0 per la squadra di Gorgonzola, leggi qui) la squadra di mister Andrea Ciceri trova a più riprese il gol dimostrando maggior affiatamento in zona offensiva.

Le reti sono state firmate da Malinverno, che ha aperto le marcature nel primo tempo, mentre nella ripresa Barzotti è andato in rete due volte e poi Qeros ha fatto poker. Per il Renate reti a firma del varesino Kolaj, di Ruiz Giraldo, Spalluto e infine Delcarro per il definitivo 4-4.

Dopo questa fatica in Brianza, i biancorossi torneranno in campo giovedì alle Bustecche prima di prendersi tre giorni di riposo per Ferragosto.

IL TABELLINO
RENATE – VARESE 4-4 (2-1)
Marcatori: pt: 24′ Malinverno (V), 32′ Kolaj (R), 34′ Ruiz Giraldo (R); st: 9′ Barzotti (V), 15′ Spalluto (R), 23 Barzotti (V), 40′ Qeros (V), 43’ Delcarro (R)
Renate (4-4-2): Bartoccioni (1′ st Nobile), Spedalieri (13′ st Ziu), Auriletto (1′ st Ori), Riviera (1′ st Gardoni), Ruiz Giraldo (28′ st Ghezzi); Mastromonaco (16′ st Mazzaroppi), Calì (28′ st Marchetti), Bonetti (16′ st Gianluca Rossi), Esposito (1′ st Delcarro); Karlsson (1′ st Spalluto), Kolaj (1′ st Nenè). A disposizione: Leonardo Rossi, Stagi. Alleantore: Foschi
Varese (4-3-3): Bugli (1′ st Rugginenti); Marangon (26′ st Secondo), Costante, Bruzzone (38′ st Sassudelli), Berbenni (26′ st Donarini); Malinverno (34′ st Marino), De Ponti (1′ st Barzotti), Palesi; Guerini (22′ st Qeros), Romero (26′ st Pliscovaz), Cogliati. Alleantore: Ciceri
Arbitro: Federico Tosi di Busto Arsiio (Matteo Donghi di Chiari – Elisa Dadati di Chiari)
Note – Soleggiato, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Malinverno (V). Angoli: 4-1.

Pubblicato il 13 Agosto 2025
