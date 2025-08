Il Comune di Busto Arsizio mette a bando il chiosco del Parco Comerio: domande entro il 5 settembre

Il Comune di Busto Arsizio ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in locazione ad uso non abitativo del chiosco situato all’interno del Parco pubblico Comerio, destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. L’iniziativa, frutto della delibera di Giunta n. 269 del 28 maggio 2025 e della determinazione dirigenziale n. 897 del 2 luglio, punta a valorizzare un’area strategica della città con un’attività rivolta a famiglie e giovani.

Il chiosco, con una superficie catastale di 118 mq, è dotato di dehor di 47 mq e area esterna di 120 mq. L’immobile verrà concesso nello stato di fatto e comprende tavoli e sedie, ma non le attrezzature. Il canone annuo base è fissato in 6.000 euro, con possibilità di rialzo. La durata della locazione sarà di 6 anni, rinnovabili per altri 6.

Gli interessati, persone fisiche o giuridiche, dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio entro il 27 agosto e presentare la domanda entro le ore 12.00 del 5 settembre 2025. La selezione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando sia l’aspetto tecnico (esperienza e proposta gestionale) sia quello economico.

Per informazioni e modulistica è possibile consultare il sito del Comune di Busto Arsizio o contattare l’Ufficio Patrimonio all’indirizzo: patrimonio@comune.bustoarsizio.va.it.