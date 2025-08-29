Varese News

“Il Cortile delle Palme” a Villa De Strens a Gazzada un nuovo appuntamento con la musica

Il programma propone celebri brani che spaziano dal cinema al musical, dal jazz alla canzone d’autore

Le atmosfere suggestive della musica d’autore incontrano il fascino delle dimore storiche. Sabato 30 agosto 2025, alle ore 21, Villa De Strens ospiterà il concerto “Il Cortile delle Palme”, nuovo appuntamento della rassegna “Musica nelle Residenze Storiche” promossa dalla Pro Loco di Gazzada Schianno.

Il programma propone celebri brani che spaziano dal cinema al musical, dal jazz alla canzone d’autore: da Tema da Schindler’s List di John Williams a Parla più piano da Il Padrino di Nino Rota, da Moon River di Henry Mancini a Memory dal musical Cats di Andrew Lloyd Webber. Non mancheranno pagine di George Gershwin, Cole Porter, Hoagy Carmichael, fino alle melodie intramontabili dei Beatles e di Frank Sinatra con Yesterday e My way.

A eseguire i brani saranno David Simonacci e Marco Palmigiani (violini), Lorenzo Rundo (viola) e Giorgio Matteoli (violoncello), un ensemble d’archi capace di coniugare eleganza, virtuosismo e passione interpretativa.

