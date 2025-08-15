Varese News

Il jukebox all’ora dell’aperitivo: nel quiz di Materia hit, classici e indovinelli musicali

Note da ombrellone e riff leggendari alla vigilia di Ferragosto: la sfida a squadre nello spazio libero di Castronno ha unito cibo, musica e giochi

Aperisong Materia

A Materia, lo spazio libero di VareseNews, la vigilia di Ferragosto ha avuto il suono di un jukebox scatenato: dalle hit estive degli anni Duemila, come Un’Emozione per Sempre di Eros Ramazzotti, ai riff inconfondibili di Smoke on the Water e Sweet Home Alabama, passando per “colonne sonore” come Eye of the Tiger o I Don’t Wanna Miss a Thing degli Aerosmith.

Nella “playlist da indovinare” (in fondo l’articolo trovate tutti i brani della partita di giovedì 14 agosto) di Aperisong – il quiz musicale che all’ora dell’aperitivo unisce cibo, musica e giochi – c’erano anche i cantautori di ieri e di oggi, da Lucio Battisti e Johnny Cash a Calcutta, e brani che hanno segnato intere generazioni.

Tra una manche e l’altra, i tavoli si riempivano di piatti e bicchieri, e l’aperitivo diventava occasione per conoscersi, ascoltare i brani da riconoscere ma anche chiacchierare e condividere quella passione comune per la musica che unisce voci diverse. In gara, appassionati, musicisti e famiglie si sono sfidati in una serie di giochi tra indizi e colpi di scena fino al “tris musicale” decisivo.

Per aggiudicarsi il terzo posto, a discapito dei blu, la squadra dei rossi ha messo a segno la X vincente dopo aver riconosciuto Pretty Woman. Nella finalissima, una delle giocatrici più giovani della serata ha regalato la vittoria ai verdi, centrando Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari tra l’entusiasmo generale.

Così, tra note, brindisi e risate, la vigilia delle ferie estive è scivolata via leggera, lasciando dietro di sé una serata di musica e compagnia, che i partecipanti ricorderanno con un sorriso, tra una nota e l’altra.

LA PRIMA SERATA DI APERISONG:

COME PARTECIPARE AD APERISONG

Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15
euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia.

È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno. 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 15 Agosto 2025
