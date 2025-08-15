Il jukebox all’ora dell’aperitivo: nel quiz di Materia hit, classici e indovinelli musicali
Note da ombrellone e riff leggendari alla vigilia di Ferragosto: la sfida a squadre nello spazio libero di Castronno ha unito cibo, musica e giochi
A Materia, lo spazio libero di VareseNews, la vigilia di Ferragosto ha avuto il suono di un jukebox scatenato: dalle hit estive degli anni Duemila, come Un’Emozione per Sempre di Eros Ramazzotti, ai riff inconfondibili di Smoke on the Water e Sweet Home Alabama, passando per “colonne sonore” come Eye of the Tiger o I Don’t Wanna Miss a Thing degli Aerosmith.
Galleria fotografica
Nella “playlist da indovinare” (in fondo l’articolo trovate tutti i brani della partita di giovedì 14 agosto) di Aperisong – il quiz musicale che all’ora dell’aperitivo unisce cibo, musica e giochi – c’erano anche i cantautori di ieri e di oggi, da Lucio Battisti e Johnny Cash a Calcutta, e brani che hanno segnato intere generazioni.
Tra una manche e l’altra, i tavoli si riempivano di piatti e bicchieri, e l’aperitivo diventava occasione per conoscersi, ascoltare i brani da riconoscere ma anche chiacchierare e condividere quella passione comune per la musica che unisce voci diverse. In gara, appassionati, musicisti e famiglie si sono sfidati in una serie di giochi tra indizi e colpi di scena fino al “tris musicale” decisivo.
Per aggiudicarsi il terzo posto, a discapito dei blu, la squadra dei rossi ha messo a segno la X vincente dopo aver riconosciuto Pretty Woman. Nella finalissima, una delle giocatrici più giovani della serata ha regalato la vittoria ai verdi, centrando Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari tra l’entusiasmo generale.
Così, tra note, brindisi e risate, la vigilia delle ferie estive è scivolata via leggera, lasciando dietro di sé una serata di musica e compagnia, che i partecipanti ricorderanno con un sorriso, tra una nota e l’altra.
COME PARTECIPARE AD APERISONG
Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.
Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15
euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia.
È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.