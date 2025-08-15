Il jukebox all’ora dell’aperitivo: nel quiz di Materia hit, classici e indovinelli musicali

A Materia, lo spazio libero di VareseNews, la vigilia di Ferragosto ha avuto il suono di un jukebox scatenato: dalle hit estive degli anni Duemila, come Un’Emozione per Sempre di Eros Ramazzotti, ai riff inconfondibili di Smoke on the Water e Sweet Home Alabama, passando per “colonne sonore” come Eye of the Tiger o I Don’t Wanna Miss a Thing degli Aerosmith.

Nella “playlist da indovinare” (in fondo l’articolo trovate tutti i brani della partita di giovedì 14 agosto) di Aperisong – il quiz musicale che all’ora dell’aperitivo unisce cibo, musica e giochi – c’erano anche i cantautori di ieri e di oggi, da Lucio Battisti e Johnny Cash a Calcutta, e brani che hanno segnato intere generazioni.

Tra una manche e l’altra, i tavoli si riempivano di piatti e bicchieri, e l’aperitivo diventava occasione per conoscersi, ascoltare i brani da riconoscere ma anche chiacchierare e condividere quella passione comune per la musica che unisce voci diverse. In gara, appassionati, musicisti e famiglie si sono sfidati in una serie di giochi tra indizi e colpi di scena fino al “tris musicale” decisivo.

Per aggiudicarsi il terzo posto, a discapito dei blu, la squadra dei rossi ha messo a segno la X vincente dopo aver riconosciuto Pretty Woman. Nella finalissima, una delle giocatrici più giovani della serata ha regalato la vittoria ai verdi, centrando Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari tra l’entusiasmo generale.

Così, tra note, brindisi e risate, la vigilia delle ferie estive è scivolata via leggera, lasciando dietro di sé una serata di musica e compagnia, che i partecipanti ricorderanno con un sorriso, tra una nota e l’altra.

LA PRIMA SERATA DI APERISONG:

