Incendio a Rovellasca in un’abitazione: salvi quattro gatti, fra cui due cuccioli

Vigili del fuoco in azione in via Carso. Nessun ferito, ma danni ingenti al primo piano della casa

Paura oggi intorno alle 12.25 in via Carso a Rovellasca, dove è scoppiato un incendio in un’abitazione su due piani. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto parte della struttura, richiedendo un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute quattro squadre: dal comando di Como (distaccamento di Cantù) e da quello di Varese (distaccamento di Saronno). I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo scenario incidentale, riuscendo anche a portare in salvo quattro gatti, di cui due cuccioli di appena quaranta giorni.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i locali al primo piano dell’abitazione risultano impraticabili a causa della propagazione dei fumi e dei danni causati dal fuoco.

Presenti sul posto anche il personale del 118, i Carabinieri, la Polizia locale e un tecnico comunale, per le verifiche del caso e l’accertamento delle condizioni di sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

