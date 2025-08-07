Incendio a Rovellasca in un’abitazione: salvi quattro gatti, fra cui due cuccioli

Paura oggi intorno alle 12.25 in via Carso a Rovellasca, dove è scoppiato un incendio in un’abitazione su due piani. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto parte della struttura, richiedendo un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute quattro squadre: dal comando di Como (distaccamento di Cantù) e da quello di Varese (distaccamento di Saronno). I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo scenario incidentale, riuscendo anche a portare in salvo quattro gatti, di cui due cuccioli di appena quaranta giorni.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i locali al primo piano dell’abitazione risultano impraticabili a causa della propagazione dei fumi e dei danni causati dal fuoco.

Presenti sul posto anche il personale del 118, i Carabinieri, la Polizia locale e un tecnico comunale, per le verifiche del caso e l’accertamento delle condizioni di sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.