Incendio a Rovellasca in un’abitazione: salvi quattro gatti, fra cui due cuccioli
Vigili del fuoco in azione in via Carso. Nessun ferito, ma danni ingenti al primo piano della casa
Paura oggi intorno alle 12.25 in via Carso a Rovellasca, dove è scoppiato un incendio in un’abitazione su due piani. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto parte della struttura, richiedendo un massiccio intervento dei vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenute quattro squadre: dal comando di Como (distaccamento di Cantù) e da quello di Varese (distaccamento di Saronno). I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo scenario incidentale, riuscendo anche a portare in salvo quattro gatti, di cui due cuccioli di appena quaranta giorni.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma i locali al primo piano dell’abitazione risultano impraticabili a causa della propagazione dei fumi e dei danni causati dal fuoco.
Presenti sul posto anche il personale del 118, i Carabinieri, la Polizia locale e un tecnico comunale, per le verifiche del caso e l’accertamento delle condizioni di sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
lenny54 su Turisti ebrei con la kippah aggrediti in autogrill a Lainate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.