Incidente tra Ponte Tresa e Marchirolo, sette giovanissimi coinvolti

È di sette giovanissimi coinvolti (cinque ragazzi e due ragazze) il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 2,30 di questa notte, tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto, sul tratto di strada che collega Marchirolo a Ponte Tresa (è la strada statale 233 che prende il nome di via Grumello) nei pressi del ristorante Carillon.

Secondo fonti sanitarie sono ben quattro i ragazzi – tutti tra i 18 e i 19 anni – che sono stati ricoverati in condizioni serie, seppure non in pericolo di vita, all’ospedale di circolo di Varese. Al loro ingresso in pronto soccorso sono stati refertati in codice giallo.

La dinamica dell’incidente – che ha coinvolto due autovetture – è ancora al vaglio delle autorità; sul posto (un tratto di strada in pendenza che presenta alcuni tornanti) oltre a numerosi mezzi sanitari sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso.