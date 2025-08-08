La Corte dei Conti promuove l’ingresso di Venegono Superiore in AGESP Ambiente

La Corte dei Conti ha dato il proprio benestare al progetto che vede il Comune di Venegono Superiore entrare in AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l., nuova società di scopo per la gestione del servizio di igiene urbana in forma in-house. Si tratta di un passaggio importante, che apre la strada a una nuova modalità di collaborazione tra enti locali del territorio nella gestione dei rifiuti.

Con la deliberazione n. 265 del 5 agosto 2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ha riconosciuto la piena adeguatezza delle motivazioni che hanno portato alla decisione del Comune di Venegono Superiore. In particolare, la Corte ha ritenuto compatibile la scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l. è una società recentemente costituita con l’obiettivo di offrire un servizio condiviso di igiene ambientale, tramite la formula dell’in-house providing, ovvero l’affidamento diretto del servizio da parte dell’ente pubblico a una società da esso partecipata.

Venegono Superiore è il primo Comune ad aver sottoscritto una partecipazione societaria in AGESP Ambiente e a formalizzare l’affidamento del servizio. Una scelta che, come sottolinea la società, rappresenta un modello di cooperazione tra enti locali. «La pronuncia della Corte dei Conti conferma la correttezza del percorso intrapreso – si legge in una nota diffusa da AGESP Ambiente – e consente ora la piena operatività dell’affidamento del servizio di igiene ambientale al nostro soggetto giuridico».

Sempre secondo Agesp. altri Comuni hanno già espresso interesse verso il progetto. L’idea alla base è quella di creare una rete di enti locali che gestiscano congiuntamente il servizio, ottimizzando risorse e costi.