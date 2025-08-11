Varese News

La settimana di Ferragosto in compagnia della canicola: bel tempo ma giornate bollenti

Il centro geofisico prealpino prevede temperature di ben 5 gradi sopra la media per ancora diversi giorni a venire. Possibilità di qualche sfogo serale sotto forma di temporali di calore, ma solo sulle Alpi

Sarà una settimana bollente, e questa non è una novità per agosto salvo che le temperature molto elevate sono in effetti più alte di ben 5 gradi rispetto alla media stagionale. Lo rivela il Centro geofisico prealpino di Varese che fa il punto della situazione nella settimana di Ferragosto.

«L’anticiclone dal N-Africa si estende stabilmente fino alla regione alpina con bel tempo e temperature oltre 5°C sopra la norma stagionale. L’ondata di calore potrebbe prolungarsi per tutta la settimana.»

LE PERVISIONI

Lunedì «soleggiato, leggera foschia. Poche nuvole pomeridiane in montagna in dissoluzione a sera. Asciutto». Le temperature sono piuttosto elevate già dal primo mattino: alle 9.30 la temperatura al suolo era già di 29 gradi: il picco è previsto per il pomeriggio quando potrebbero toccarsi anche i 36.

Martedì «soleggiato e ancora gran caldo, aumento dell’afa. Annuvolamenti cumuliformi in montagna nel pomeriggio. Debole rischio di un rovescio serale sulle Alpi. Altrove asciutto».
Mercoledì ancora «soleggiato e molto caldo con sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi con possibilità di isolati temporali di calore sulle Alpi».

LA TENDENZA

Giovedì 14 e venerdì 15 Agosto: soleggiato e caldo afoso. Temperature massime stazionarie 33/36°C. Qualche nube torreggiante lungo i rilievi e temporale dal pomeriggio.

 

Pubblicato il 11 Agosto 2025
