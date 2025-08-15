Varese News

Lavori all’Oasi Brabbia con vista sugli aperitivi: la Lipu si prepara agli eventi di fine agosto

Malgrado il caldo, i volontari della Palude Brabbia non si fermano. E intanto arriva un consiglio utile per aiutare la fauna selvatica in estate

Giovedì 14 agosto, con temperature ben oltre la media, lo staff e i volontari della Riserva Naturale Palude Brabbianon hanno mancato l’appuntamento con il consueto turno settimanale di manutenzione. Una presenza costante e silenziosa che garantisce la cura dell’oasi in ogni stagione, anche nei giorni di festa.

In queste settimane, le attività si concentrano anche sulla preparazione degli eventi di fine estate, tra cui gli attesi “Aperitivi in torretta”, la cui prima data è fissata per venerdì 29 agosto. Maggiori informazioni e dettagli sul programma saranno disponibili sul sito ufficiale della Lipu: lipupaludebrabbia.it.

Un aiuto concreto per la fauna, anche dai giardini di casa

Oltre al lavoro sul campo, la Lipu lancia un semplice ma importante consiglio per chiunque voglia dare una mano alla fauna selvatica durante questa estate torrida:

Posizionate nei vostri giardini delle ciotole d’acqua fresca, fuori dalla portata di cani e gatti, per offrire ristoro a uccelli e piccoli mammiferi come i ricci.

Un gesto minimo, ma che può fare la differenza per molte specie in difficoltà a causa del caldo eccezionale e della scarsità d’acqua in natura.

Buon Ferragosto… con un occhio alla natura

Dallo staff e dai volontari della Lipu Palude Brabbia arriva anche un saluto affettuoso per tutti:
«Buon Ferragosto! Vi aspettiamo in Oasi per condividere natura, bellezza e un po’ di fresco».

Pubblicato il 15 Agosto 2025
