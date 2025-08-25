Lavori per l’acquedotto a Caravate: dal 26 agosto cambia la viabilità

Il sindaco di Caravate, Nicola Tardugno, ha illustrato ai cittadini, con un video pubblicato sul profilo social, il piano dei lavori e le inevitabili ripercussioni sulla viabilità. “Inizieranno i lavori dell’acquedotto – ha spiegato Tardugno – che è stato rinnovato qualche anno fa a Sangiano e che tra l’altro è più a valle rispetto al nostro. Ora tocca a Caravate, con un intervento articolato in tre tranche: il primo pezzo dalla zona verso Sangiano fino alle scuole medie, il secondo dalle scuole medie al municipio e l’ultimo dal municipio alla parte finale del paese verso Gemonio”.

Il primo tratto sarà gestito con un semaforo, mentre per il secondo e il terzo si prevede la chiusura completa della strada. Dal 26 agosto al 9 settembre scatterà dunque la prima interruzione: “Si partirà con la chiusura nella zona antistante Sant’Agostino e l’oratorio – ha precisato il sindaco – per permettere l’installazione di un regolatore di pressione che bilancerà l’acqua tra la parte alta e quella bassa del paese”. Le modifiche alla circolazione sono già definite: chi arriva da Gemonio e vuole raggiungere Sangiano o Laveno dovrà deviare su Via Bozzi, passare dalla zona della chiesa, scendere in Via Marconi e poi in Via Piave. Chi invece proviene da Sangiano con destinazione Gemonio dovrà svoltare in Via Leopardi, subito dopo le scuole medie, e attraversare la campagna fino al campo sportivo.

Il video con i dettagli: