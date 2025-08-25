Lavori per l’acquedotto a Caravate: dal 26 agosto cambia la viabilità
Il sindaco Nicola Tardugno annuncia i dettagli degli interventi preparatori in vista del cantiere che interesserà la dorsale principale del paese
Il sindaco di Caravate, Nicola Tardugno, ha illustrato ai cittadini, con un video pubblicato sul profilo social, il piano dei lavori e le inevitabili ripercussioni sulla viabilità. “Inizieranno i lavori dell’acquedotto – ha spiegato Tardugno – che è stato rinnovato qualche anno fa a Sangiano e che tra l’altro è più a valle rispetto al nostro. Ora tocca a Caravate, con un intervento articolato in tre tranche: il primo pezzo dalla zona verso Sangiano fino alle scuole medie, il secondo dalle scuole medie al municipio e l’ultimo dal municipio alla parte finale del paese verso Gemonio”.
Il primo tratto sarà gestito con un semaforo, mentre per il secondo e il terzo si prevede la chiusura completa della strada. Dal 26 agosto al 9 settembre scatterà dunque la prima interruzione: “Si partirà con la chiusura nella zona antistante Sant’Agostino e l’oratorio – ha precisato il sindaco – per permettere l’installazione di un regolatore di pressione che bilancerà l’acqua tra la parte alta e quella bassa del paese”. Le modifiche alla circolazione sono già definite: chi arriva da Gemonio e vuole raggiungere Sangiano o Laveno dovrà deviare su Via Bozzi, passare dalla zona della chiesa, scendere in Via Marconi e poi in Via Piave. Chi invece proviene da Sangiano con destinazione Gemonio dovrà svoltare in Via Leopardi, subito dopo le scuole medie, e attraversare la campagna fino al campo sportivo.
Il video con i dettagli:
