Le chiese storiche di Castelveccana e Porto Valtravaglia aprono le porte domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto è il giorno dell’iniziativa “Chiese aperte”, che permette a turisti, curiosi, fedeli e appassionati di scoprire alcuni dei gioielli religiosi meno conosciuti del territorio tra Castelveccana e Porto Valtravaglia.

Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la chiesa di San Genesio e la chiesa di San Giorgio a Sarigo, la chiesa di Santa Veronica a Caldè e la chiesa di San Rocco a Porto Valtravaglia: luoghi di culto che rappresentano un patrimonio storico, artistico e spirituale di grande valore, spesso chiusi al pubblico e accessibili solo in rare occasioni.

Un’occasione per scoprire la bellezza nascosta

Tra le chiese coinvolte spicca quella di San Giorgio, a Sarigo, piccolo borgo collinare sopra Castelveccana (foto in alto di Marzia Malesani): qui, alle ore 17, saranno celebrati i Vesperi, in un contesto architettonico unico. L’edificio, risalente alla prima metà del XII secolo, è un importante esempio di architettura religiosa medievale, immerso in un paesaggio suggestivo.

L’iniziativa, promossa a livello locale con la collaborazione di volontari e appassionati di storia dell’arte, punta a valorizzare i luoghi sacri come spazi di cultura e memoria collettiva. Chi non riuscisse a partecipare alla giornata di domenica 24 agosto, potrà segnare in agenda la prossima data utile: domenica 21 settembre, quando le stesse chiese torneranno ad aprire le porte ai visitatori.