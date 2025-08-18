Le Sempiterne portano l’arte varesina a Sanremo con “The Golden Sounds of Nature”

Dopo il successo dell’evento di giugno a Palazzo Verbania, l’associazione culturale Amici delle Sempiterne, guidata da Simona Fontana Contini ( nella foto), prosegue il suo cammino di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, creando un ponte tra la riviera ligure e il confine italo-svizzero.

Il nuovo appuntamento è a Sanremo, sabato 23 agosto 2025 alle ore 18.00, presso il prestigioso Grand Hotel et des Anglais, con la mostra collettiva “The Golden Sounds of Nature”. L’iniziativa, ispirata ai Grand Tour ottocenteschi, celebra i legami storici e artistici tra Liguria e Lombardia.

Anche due artisti varesini in mostra

In esposizione anche due artisti del territorio varesino: Pier Marcello Castelli e Vera del Pilar Stigliano, insieme a Marika e Sabrina Laganà e Italo Corrado, già presenti all’ultima mostra sanremese del pittore Matteo Laganà, indimenticato interprete della Milano dei Navigli e della laguna veneta. La collettiva è anche un omaggio alla sua arte, capace di evocare paesaggi e atmosfere senza tempo.

Un omaggio al “Gatto di Triora”

Tra le sezioni speciali della mostra, una rassegna dedicata alla scultura “Il Gatto di Triora” di Elena Rede, con bozzetti e disegni che raccontano la genesi dell’opera. L’opera, simbolo di rinascita e memoria storica, è diventata un’icona del borgo ligure.

All’inaugurazione interverranno Gian Piero Alpa di Fineheart (Alassio), il giornalista Silvano Marco Corradi e Barbara Borsotto dell’atelier Daphnè di Sanremo.