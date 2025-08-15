Lutto nel mondo del canottaggio: addio a Silvano Spagolla

È mancato all’affetto dei suoi cari Silvano Spagolla, storico vogatore della Canottieri Varese, più volte campione d’Italia e tra i protagonisti del primo Mondiale del “quattro senza Pesi Leggeri”. Aveva 69 anni ed era malato da tempo.

Una vita dedicata al canottaggio

Silvano aveva iniziato la sua carriera remiera negli anni Settanta, difendendo i colori giallo-blu della Canottieri Varese. È stato tra gli atleti che hanno scritto le prime pagine della storia del canottaggio leggero, portando la maglia azzurra nel primo Campionato del Mondo della categoria.

Negli anni successivi ha continuato a gareggiare da Master, mantenendo un forte legame con il mondo remiero e l’associazione nazionale Azzurri d’Italia, di cui era membro attivo.

Il ricordo della Federazione

Alla notizia della sua scomparsa, il presidente della Federazione italiana canottaggio Davide Tizzano ha voluto esprimere pubblicamente il suo cordoglio:

«– A nome mio, del Consiglio e del canottaggio nazionale, ci uniamo al dolore della famiglia e porgiamo le più sentite condoglianze per la perdita del caro Silvano –».

L’ultimo saluto

Ne danno il triste annuncio la moglie Giusi, il figlio Andrea con Elena, i nipoti Caterina, Alessandra, Elisa ed i parenti tutti.

I funerali si terranno sabato 16 agosto alle ore 10.00 nella Chiesa parrocchiale di Comerio, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 09.30.

Chi volesse portargli un ultimo saluto può farlo presso la Casa funeraria Sant’Ambrogio, in via Mulini Grassi 10 a Varese.