Nelle acque di Luino il giovane Nathan pesca un siluro da record

Pesca straordinaria nel Maggiore: un siluro di oltre 50 chili è catturato dal pescatore di 9 anni

Pesca Siluro

Una pesca da record nelle acque di Luino per Nathan, 9 anni, che giovedì 14 agosto ha “portato a riva” – o meglio sulla barca – un siluro lungo circa 180 centimetri e dal peso superiore ai 50 chili.

Nella foto, con il volto coperto, il giovane pescatore mostra la sua cattura, testimonianza di un pomeriggio che resterà impresso nella memoria.

Pubblicato il 16 Agosto 2025
