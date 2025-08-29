Nuova viabilità a Travedona Monate, un’assemblea pubblica per spiegare i dettagli

L’amministrazione comunale di Travedona Monate ha fissato un’assemblea per fare chiarezza sulle modifiche provvisorie alla viabilità che interesseranno il centro del paese in vista dell’inizio dei lavori per il nuovo svincolo che collegherà direttamente la Statale Besozzo-Vergiate alla zona industriale di Brebbia. I dettagli del progetto

L’incontro è fissato per martedì 9 settembre alle 18:00 nella sala consiliare Falcone e Borsellino. Durante l’assemblea, verranno illustrate nel dettaglio tutte le modifiche al traffico, che saranno sperimentate nei prossimi mesi.

Le modifiche temporanee alla viabilità avevano sollevato critiche da parte dell’opposizione, soprattutto a causa del transito dei mezzi pesanti lungo via Roma e via Vittorio Veneto. Il consigliere di minoranza Fabio Pecoroni aveva infatti chiesto al Comune di non attivare queste modifiche prima che i lavori per lo svincolo venissero completati. Anche le attività del centro si erano appellate all’amministrazione, preoccupate degli effetti che la nuova viabilità potrebbe avere sugli introiti.