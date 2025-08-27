Presta la bici a un amico e poi chiama la polizia e ne denuncia il furto
Denuncia per procurato allarme e simulazione di reato a carico di un 30enne brasiliano che ieri ha chiamato la polizia sostenendo di essere stato rapinato con un'arma
La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha denunciato un 30enne brasiliano residente a Como, per simulazione di reato e procurato allarme presso l’Autorità. Intorno alle 20.40, gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. si sono recati in Via Puecher a Como, a seguito della richiesta del giovane brasiliano che sosteneva di aver subito un furto.
Giunti sul posto il ragazzo ha raccontato agli agenti che una persona di origini egiziane lo aveva minacciato con qualcosa che aveva le sembianze di una pistola per rubargli la bicicletta. Di fronte a tali dichiarazioni, gli agenti hanno subito iniziato a ricostruire la dinamica dei fatti accaduti
La polizia ha individuato poi un 20enne di origini egiziane con una bicicletta a seguito. Quest’ultimo però si è giustificato spiegando che la bicicletta gli era stata prestata poco prima dallo stesso 30enne, suo conoscente, il quale non appena visto il 20enne, ha iniziato a negare tutto quello che aveva dichiarato poco prima. Gli agenti, vista la situazione, hanno portato il 30enne brasiliano in Questura per effettuare gli ulteriori accertamenti venendo a conoscenza che, qualche mese fa a Como, era stato denunciato per lesioni personali aggravate. E’ stato, quindi, denunciato nuovamente dai poliziotti della Volante della Questura di Como per procurato allarme presso l’Autorità nonché per simulazione di reato.
