Schianto a Rancio Valcuvia: furgone contro il guard rail

Nel pomeriggio di oggi, verso le ore 13:50 di venerdì 1 agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Rancio Valcuvia, lungo la SS 394, a seguito di un incidente stradale. Un furgone, a causa di una perdita di controllo, ha impattato contro il guard rail.

Fortunatamente, il conducente e il passeggero sono rimasti feriti con lievi contusioni e sono stati prontamente soccorsi. Si tratta di due uomini di 29 e 52 anni e solo uno è stato trasportato in ospedale in codice verde. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’incidente ha causato alcuni disagi alla viabilità, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori ha permesso di gestire rapidamente la situazione.