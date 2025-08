Segnalazione su “YouPol“: minore trovato con marijuana in via Anzani a Como

Un controllo della Polizia di Stato di Como, avviato grazie a una segnalazione sull’app “YouPol“, ha portato al ritrovamento di una piccola quantità di marijuana in possesso di un ragazzo di 17 anni. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via Anzani.

La segnalazione e l’intervento

YouPol è l’applicazione che consente ai cittadini di inviare in tempo reale informazioni e foto su situazioni sospette. Proprio tramite questa piattaforma, la Questura di Como ha ricevuto la segnalazione di un gruppetto di giovani che sembrava consumare sostanze stupefacenti in strada.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) sono intervenuti rapidamente sul posto, individuando tre ragazzi: due diciottenni e un diciassettenne, quest’ultimo residente a Cantù.

La marijuana e gli accertamenti

Durante il controllo, il minore ha consegnato spontaneamente un grammo di marijuana. Portato in Questura, dagli accertamenti sono emersi a suo carico anche precedenti per furto. Il giovane è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacenti per uso personale.

Affidato alla madre e informata la Procura minorile

Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato affidato alla madre. Dell’accaduto è stato informato il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per i provvedimenti del caso.