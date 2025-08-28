Un Gavirate combattivo fa bella figura alle Bustecche: il Varese esce nel finale e vince 4-2

Ultimo step di preparazione prima dell’esordio in Coppa Italia di domenica 31 agosto (leggi qui) in casa della Varesina per il Varese che ha ospitato al centro sportivo delle Bustecche la squadra amica del Gavirate, squadra che affronterà il prossimo campionato di Promozione ma soprattutto società legata a doppio filo al club biancorosso per via dell’accordo che unisce i settori giovanili. La pioggia, che ha fatto annullare la giornata di festa con la presentazione delle squadre – femminile compresa – lascia una tregua giusto il tempo della partita riuscendo così a non rovinare del tutto la serata.

Sul campo, lo spirito combattivo del Gavirate ha fatto fare bella figura ai rossoblù, mentre il Varese solo nella ripresa e – dopo due gol concessi – si è sciolto e trovato la via del gol con maggiore facilità, anche grazie alla verve di Guerini che ha segnato due gol e guidato l’attacco. Il 4-2 finale premia così la squadra di mister Andrea Ciceri nel risultato, ma in campo si sono viste cose positive e altre meno. Inutile dire che a Venegono domenica servirà un altro spirito.

LA CRONACA

Partenza forte del Gavirate che sorprende il Varese nei primi minuti e costituisce tre nitide occasioni da gol. Alla terza, su corner, è il numero 8 rossoblù, Torello, a insaccare il vantaggio gaviratese. Ci mette un po’ a rodarsi il Varese che sbaglia tanto in fase di impostazione e sotto porta non punge e sotto porta spreca un paio di ghiotte occasioni con Barzotti e Pliscovaz. L’attaccante classe 2006 – ex di giornata- si rifà poco dopo conquistando e realizzando il rigore che rimette in equilibrio la sfida. I biancorossi riescono a prendere maggior fiducia e possesso ma non trovano i presupposti per il secondo gol con il primo tempo che termina così sull’1-1.

Ripresa con qualche cambio per le due squadre, come da copione, con il Varese che spinge ma continua ad avere difficoltà in area avversaria. Dall’altra parte invece si mette il luce il capitano gaviratese Morbioli che con fisico ed esperienza riesce spesso ad avere la meglio sulla difesa biancorossa. Proprio il numero 10 rossoblù propizia il nuovo vantaggio dei suoi con un corner deviato nella propria porta da Secondo. A rimettere le cose a posto in casa biancorossa è Guerini che con due gol nel giro di pochi minuti firma pari e sorpasso per il 3-2. Il vantaggio scioglie un po’ la squadra di Ciceri che va ancora a segno con Berbenni con un bel mancino angolato. Gli ultimi minuti non regalano altre note da tabellino, se non un paio di tiri varesini che escono di poco.



TABELLINO

Varese – Gavirate 4-2 (1-1)

Varese primo tempo (4-2-3-1): Rugginenti; Secondo, Sassudelli, Bruzzone, Donarini; De Ponti, Palesi; Qeros, Barzotti, Cogliati; Pliscovaz.

Secondo tempo (4-2-3-1): Mandracchia (25’ st Bugli); Secondo, Sassudelli, Costante, Berbenni; Marangon, Malinverno; Guerini, Qeros, Barbaro; Pliscovaz.