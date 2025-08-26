Varese verso l’esordio di Coppa. Granoche nuovo mister dell’Oltrepò
Ultima settimana di lavoro prima dell’inizio ufficiale della stagione. Giovedì prevista solo l’amichevole con il Gavirate. Avventura in panchina per “El Diablo”
Dopo il test positivo di Merate (leggi qui), il Varese è tornato a sudare alle Bustecche in vista dell’esordio ufficiale della stagione, con la gara di Venegono Superiore di Coppa Italia in casa della Varesina (domenica 31 agosto ore 15.00 all’Elmec Solar Stadium).
SITUAZIONE INFERMERIA
Mister Andrea Ciceri deve fare i copnti con quattro infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Vittorio Salera, il terzino destro classe 2007 che è uscito anzitempo dalla gara con la Casatese. Per lui un guaio al ginocchio per il quale serviranno degli esami, anche se al momento sono escluse lesioni ai legamenti.
Quasi pronto al rientro invece il centrocampista Tommaso Tentoni, mentre l’attaccante Niccolò Romero lavora a parte in via precauzionale. Servirà ancora un po’ per Federico Bertoni: il difensore suda in palestra ma dovrà aspettare ancora qualche settimana prima di tornare al meglio. Nelle prossime ore tornerà in gruppo anche il centrocampista francese Abraham Sovougui dopo aver risolto i problemi legati al passaporto.
In ogni caso è difficile pronosticare l’impiego di questi elementi per la corta trasferta di Venegono.
IL METEO CAMBIA I PIANI
Giovedì 28 agosto doveva essere una serata di festa con la presentazione della squadra ai tifosi, oltre alla femminile e al Gavirate, avversaria dell’amichevole. E invece le cattive previsioni meteo hanno portato a un cambio di programma con la scelta di annullare le presentazioni. Alle 18 ci sarà quindi solo la partita tra biancorossi e rossoblu, sperando che la pioggia non sia troppo abbondante.
UN DIABLO IN PANCHINA
Intanto a Broni c’è già il primo cambio in panchina della stagione. L’Oltrepò (Girone B, quello della Varesina e Castellanzese), ha deciso di separarsi con mister Maurizio Parolini, che ha vinto l’Eccellenza e ottenuto la salvezza l’anno scorso. Al suo posto la società biancorossa ha chiamato Pablo “El Diablo” Granoche, l’attaccante che fece sognare Varese in Serie B sfiorando la Serie A.
