Varesina – Varese, Gheller: “Non una bella partita”. Ciceri: “Onore ai ragazzi che hanno dato tutto”

VARESINA – VARESE | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

MAVILLO GHELLER (Viceallenatore Varesina): La sorte mi ha dato questa opportunità di stare in panchina contro il Varese. Sicuramente non è stata una bella partita, a causa dal periodo e sicuramente anche dal caldo che è venuto fuori all’improvviso e ha condizionato un po’ tutte e due le squadre. Penso che la partenza sia stata abbastanza divertente, un po’ più frizzante, poi col passare i minuti è calata drasticamente il ritmo alla partita, però ci sta in questo periodo. Abbiamo fatto comunque un mesetto di ritiro tirato, fatto bene, e i incarichi questa settimana si sono fatti sentire. Ora pensiamo a preparare al meglio la partita contro la Folgore Caratese che a mio avviso è una squadra che vorrebbe puntare a vincere e sarà dura. La condizione fisica non è ottimale, ma sono ragazzi con tanta voglia che ti aiuta a sopperire alla fatica. Speriamo di recuperare Costantino che comunque ha fatto un buonissimo periodo, mi dispiace per questo infortunio che l’ha fermato queste due settimane, però è un altro ragazzo che ha una grandissima volontà ed è uno che in campo dà sempre il 200 percento.

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Tutte e due le squadre abbiamo pagato un calo, forse noi più di loro. Già nel primo tempo non siamo riusciti a tenere il ritmo che avremmo voluto per essere performanti. L’Approccio è stato buono, per un po’ a tratti abbiamo fatto buone cose, poi siamo calati presto e ci siamo dovuti abbassare. Onore ai ragazzi che si sono spesi, e hanno dato tutto per lasciare meno situazioni possibili alla squadra che che nel secondo tempo ha avuto una supremazia. Secondo nella scelta dell’ultimo momento, ho risolto il ballottaggio all’ultimo momento e ha fatto una buonissima gara. Invece il cambio dei portieri è stata una soluzione vista in settimana.

L’infortunio di Guerini speriamo che abbia preso solo una ginocchiata all’esterno della coscia e che sia solo un trauma contusivo e non un problema muscolare perché va ad aggiungersi purtroppo alle assenze che avevamo già e che ci avrebbero permesso di poter attingere diversamente dalla panchina. La partita era tirata, difficile, il tasso di esperienza fuori non era alto, quindi, anche da quel punto di vista ci è mancato qualcosa per poter tenere un po’ più la palla anche noi. Contiamo di recuperare qualcuno per l’esordio in campionato: Tentoni è sulla via della del rientro e poi speriamo che Guerini non sia niente di grave. Di oggi mi tengo l’atteggiamento di squadra di non voler cedere in un momento difficile, lo spirito di sacrificio.

ANDREA MALINVERNO (giocatore Varese): C’è del veleno perché come squadra ci tenevamo a iniziare la stagione con una vittoria per dare fiducia, per dare entusiasmo a tutta Varese. Ovviamente non ci siamo riusciti, però non abbiamo perso: abbiamo pareggiato e perso ai rigori che sono sempre una lotteria. Di natura sono uno sempre ottimista: cerco di guardare il lato positivo e quello che mi è piaciuto di oggi è lo spirito combattivo che ci deve sempre contraddistinguere. Siamo partiti ancora una volta forte, abbiamo fatto i primi 20-25 minuti da grande squadra, abbiamo aggredito l’avversario ed è quello che dovremmo fare da qui fino alla fine del campionato perché questo, come ho detto anche ai miei compagni, deve essere la nostra forza. Poi ovviamente c’è l’avversario, la Varesina è una squadra forte, hanno avuto le loro occasioni e noi le nostre. Il secondo tempo siamo stati bravi a concedere davvero poco a loro, mi è piaciuto proprio lo spirito combattivo, la voglia di non prendere gol in nessuna maniera e di lottare su il pallone. Quella quella roba lì mi piace tanto, sì.