Weekend di soccorsi sul lago: l’Autorità di Bacino e la SICS riportano a riva decine di bagnanti in difficoltà
I venti che spirano verso Porlezza possono essere una minaccia per chi non conosce il lago. Nel fine settimana quattro diversi gruppi avvicinati dalla barca di soccorso Abl1
Fine settimana di intensa attività per l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla. Durante un servizio di assistenza e salvaguardia del diporto, l’imbarcazione ABL 1, con a bordo il direttore Maurizio Tumbiolo, i conduttori e i cani di salvataggio della SICS, ha prestato soccorso a quattro gruppi di bagnanti stranieri sorpresi in diverse zone pericolose e distanti dalla costa nei territori comunali di Claino con Osteno e di Porlezza.
I bagnanti, che si trovavano al largo con tavole e altre attrezzature galleggianti, avevano messo in pericolo la loro incolumità non conoscendo i venti che spirano verso Porlezza con una forza da mettere in difficoltà i piccoli galleggianti al largo, ma sono stati tutti fatti salire a bordo dell’unità a luce blu, insieme alle tavole utilizzate, e ricondotti in sicurezza verso le rispettive località di partenza a riva.
«La sicurezza dei bagnanti è e resterà una priorità assoluta per il nostro Ente – sottolinea Tumbiolo –. Il Ceresio è un lago affascinante, ma, come tutti gli specchi d’acqua, potrebbe essere insidioso ed occorre rispettarlo adottando comportamenti consoni e prudenti».
L’Autorità di Bacino ricorda l’importanza di non allontanarsi troppo dalla riva, di prestare attenzione alle condizioni meteo e di seguire sempre le indicazioni degli operatori non solo istituzionali per godere del lago in sicurezza.
Per ulteriori informazioni o per consultare le ordinanze in vigore, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Autorità di Bacino (qui) o rivolgersi direttamente agli uffici competenti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.