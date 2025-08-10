Weekend di soccorsi sul lago: l’Autorità di Bacino e la SICS riportano a riva decine di bagnanti in difficoltà

Fine settimana di intensa attività per l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla. Durante un servizio di assistenza e salvaguardia del diporto, l’imbarcazione ABL 1, con a bordo il direttore Maurizio Tumbiolo, i conduttori e i cani di salvataggio della SICS, ha prestato soccorso a quattro gruppi di bagnanti stranieri sorpresi in diverse zone pericolose e distanti dalla costa nei territori comunali di Claino con Osteno e di Porlezza.

I bagnanti, che si trovavano al largo con tavole e altre attrezzature galleggianti, avevano messo in pericolo la loro incolumità non conoscendo i venti che spirano verso Porlezza con una forza da mettere in difficoltà i piccoli galleggianti al largo, ma sono stati tutti fatti salire a bordo dell’unità a luce blu, insieme alle tavole utilizzate, e ricondotti in sicurezza verso le rispettive località di partenza a riva.

«La sicurezza dei bagnanti è e resterà una priorità assoluta per il nostro Ente – sottolinea Tumbiolo –. Il Ceresio è un lago affascinante, ma, come tutti gli specchi d’acqua, potrebbe essere insidioso ed occorre rispettarlo adottando comportamenti consoni e prudenti».

L’Autorità di Bacino ricorda l’importanza di non allontanarsi troppo dalla riva, di prestare attenzione alle condizioni meteo e di seguire sempre le indicazioni degli operatori non solo istituzionali per godere del lago in sicurezza.

