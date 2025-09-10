“10 anni di Monumento Naturale. Dalla cava all’arte, il percorso della molera”: un nuovo appuntamento con la Valle del Lanza

La storia della nostra pietra molera lo sappiamo ha inizio milioni di anni fa, attraversa secoli di utilizzo dell’uomo nell’edilizia civile e sacra e arriva i giorni nostri con la valorizzazione e la nascita del Monumento Naturale. In una sorta di viaggio nel tempo, insieme ad Archeologistics, pedaleremo lungo il fondovalle dalle cave di molera fino al borgo di Castiglione Olona, chiacchierando e osservando da vicino la nascita della pietra, il lavoro dell’uomo nelle cave e il risultato più artistico che gli scalpellini sono riusciti a fare di questa arenaria.

L’itinerario, interamente percorso in bicicletta, alternerà tratti su ciclopedonale a tratti su viabilità ordinaria. È indispensabile e obbligatorio l’uso del caschetto.

Domenica 28 settembre alle ore 09.00 vi aspettiamo presso il Mulino del Trotto a Solbite con Cagno dove sono disponibili due aree parcheggio. Segnaliamo l’impossibilità di accedere da via Mulino Trotto e Via 1 Maggio/Via Varese, ma solo da Cantello lungo via Mulini o direttamente da Ti-Ciclo-Via. La lunghezza sarà di c.a. 20km tra andata e ritorno, con rientro per le 12:30 massimo. Iscrizioni sul portale Eventribe.