70 cuori battono insieme a Busto Arsizio, il 14 settembre torna la festa del volontariato

Saranno 70 le associazioni protagoniste della quarta edizione di BA Cuori Insieme, la grande festa del volontariato che domenica 14 settembre 2025 animerà il centro cittadino e le sue piazze con stand informativi, laboratori, visite mediche gratuite e divertimento. In campo ci saranno 400 volontari durante la giornata, anche se il mondo del volontariato bustocco conta complessivamente più di mille persone.

«BA Cuori Insieme è un invito a tutti i cittadini a conoscere e a dedicare tempo al volontariato», ha sottolineato l’assessore ai Servizi sociali Paola Reguzzoni. Le associazioni saranno suddivise in aree tematiche, per rendere più facile l’incontro con i cittadini: minori, povertà, animali, anziani, disabilità, protezione civile, salute, parrocchie e multiutenza sport.

Tra le novità di quest’anno ci sarà il Villaggio Kids in piazza Trento e Trieste, con giochi, gonfiabili e laboratori pensati per le famiglie. Per i più piccoli sarà attivo anche un trenino che collegherà le aree della festa. Uno spazio importante sarà poi dedicato all’affido familiare, con una postazione in piazza San Giovanni: a Busto ci sono 650 minori sotto tutela e un centinaio in prevenzione. «Il problema resta urgente – ha aggiunto Reguzzoni – e abbiamo bisogno dell’aiuto dei cittadini».

Nel cuore della giornata, alle 13 in piazza Vittorio Emanuele, si terrà anche il pranzo offerto dalla Prociv, che accoglierà 400 persone. A tavola insieme ai tantissimi volontari ci saranno anche i clochard, amici di Sos Stazione, l’unica associazione in tutta la provincia che distribuisce la cena a chi non ha un tetto, in aumento

Il pomeriggio sarà animato dal ritorno del Busto’s Got Talent Kids, dalle 17 in piazza Santa Maria, spettacolo musicale per giovani talenti curato da Diego Barbati. Sul palco saliranno nove giovani concorrenti e la Belotti Band, ragazzi fragili e speciali che con la loro musica regaleranno emozioni a tutta la piazza.

Il sindaco Emanuele Antonelli ha ricordato l’importanza di una giornata pensata per «far conoscere a tutti il lavoro prezioso dei volontari. Senza di voi – ha detto – il Comune non ce la farebbe». E per coinvolgere i giovani l’assessorato ai servizi Sociali sta pensando a un salone dell’orientamento legato al mondo del volontariato, una giornata dedicata agli studenti con l’obiettivo di avere quel ricambio generazionale nelle associazione che si fa fatica ad avere.

Il programma della giornata