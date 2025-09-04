70 cuori battono insieme a Busto Arsizio, il 14 settembre torna la festa del volontariato
Il 14 settembre il centro cittadino e le sue piazze saranno animati da stand informativi, laboratori, visite mediche gratuite e divertimento con 70 associazioni in mostra
Saranno 70 le associazioni protagoniste della quarta edizione di BA Cuori Insieme, la grande festa del volontariato che domenica 14 settembre 2025 animerà il centro cittadino e le sue piazze con stand informativi, laboratori, visite mediche gratuite e divertimento. In campo ci saranno 400 volontari durante la giornata, anche se il mondo del volontariato bustocco conta complessivamente più di mille persone.
«BA Cuori Insieme è un invito a tutti i cittadini a conoscere e a dedicare tempo al volontariato», ha sottolineato l’assessore ai Servizi sociali Paola Reguzzoni. Le associazioni saranno suddivise in aree tematiche, per rendere più facile l’incontro con i cittadini: minori, povertà, animali, anziani, disabilità, protezione civile, salute, parrocchie e multiutenza sport.
Tra le novità di quest’anno ci sarà il Villaggio Kids in piazza Trento e Trieste, con giochi, gonfiabili e laboratori pensati per le famiglie. Per i più piccoli sarà attivo anche un trenino che collegherà le aree della festa. Uno spazio importante sarà poi dedicato all’affido familiare, con una postazione in piazza San Giovanni: a Busto ci sono 650 minori sotto tutela e un centinaio in prevenzione. «Il problema resta urgente – ha aggiunto Reguzzoni – e abbiamo bisogno dell’aiuto dei cittadini».
Nel cuore della giornata, alle 13 in piazza Vittorio Emanuele, si terrà anche il pranzo offerto dalla Prociv, che accoglierà 400 persone. A tavola insieme ai tantissimi volontari ci saranno anche i clochard, amici di Sos Stazione, l’unica associazione in tutta la provincia che distribuisce la cena a chi non ha un tetto, in aumento
Il pomeriggio sarà animato dal ritorno del Busto’s Got Talent Kids, dalle 17 in piazza Santa Maria, spettacolo musicale per giovani talenti curato da Diego Barbati. Sul palco saliranno nove giovani concorrenti e la Belotti Band, ragazzi fragili e speciali che con la loro musica regaleranno emozioni a tutta la piazza.
Il sindaco Emanuele Antonelli ha ricordato l’importanza di una giornata pensata per «far conoscere a tutti il lavoro prezioso dei volontari. Senza di voi – ha detto – il Comune non ce la farebbe». E per coinvolgere i giovani l’assessorato ai servizi Sociali sta pensando a un salone dell’orientamento legato al mondo del volontariato, una giornata dedicata agli studenti con l’obiettivo di avere quel ricambio generazionale nelle associazione che si fa fatica ad avere.
Il programma della giornata
-
10.00 – Piazza Santa Maria: cerimonia di apertura con le autorità cittadine
-
11.00-13.00 e 15.00-19.00 – Centro città: stand delle associazioni divisi per aree tematiche (minori, povertà, animali, anziani, disabilità, protezione civile, salute, parrocchie e multiutenza sport), laboratori, attività ludico-educative e performance
-
Piazza San Giovanni: postazione informativa sul progetto Affidi
-
Piazza Santa Maria: spazio dedicato ai progetti Fili Urbani (mindfulness, urban gym, tela collettiva)
-
Piazza Trento e Trieste: Villaggio Kids con giochi, gonfiabili, laboratori e trenino
-
13.00 – Piazza Vittorio Emanuele II: BA a pranzo insieme, conviviale per volontari e cittadini in difficoltà (a cura di Prociv)
-
17.00 – Piazza Santa Maria: Busto’s Got Talent Kids, spettacolo musicale con giovani concorrenti e la Belotti Band
-
19.00 – Centro città: chiusura con Aperitivo solidale, in collaborazione con i bar del centro
-
Piazza Vittorio Emanuele II: clinica mobile con visite senologiche gratuite (ecografia e mammografia), screening e referto immediato su prenotazione
