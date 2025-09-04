Varese News

A Cantello riemergono tombe e ossa sotto la chiesa: lavori sospesi e studio degli archeologi

Erano in corse le opere per rifare il pavimento ma sotto il primo strato sono affiorati i reperti storici, che ora dovranno essere esaminati per datarli e studiarne l'origine

Cantello tour 2022 luoghi

Una sorpresa dalla storia è riaffiorata sotto la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Cantello. L’edificio doveva subire dei lavori di ammodernamento al pavimento, compresa l’installazione del nuovo sistema di riscaldamento, ma appena è stato sollevato il primo strato sono tornate alla luce tombe, ossa e vecchie fondazioni.

A spiegare l’accaduto è il parroco don Egidio Corbetta: «Questa estate sono iniziati i lavori per rifare il pavimento. Abbiamo deciso di scavare poco ma appena è stato sollevato il primo strato sono tornate alle luce tombe, ossa e vecchie fondamenta».

«Oggi (giovedì 4 settembre, ndr) ci sono due archeologi che ripuliscono perché poi verranno degli antropologi dell’Università dell’Insubria per capire a quando risalgono e se le persone sepolte avessero malattie. Abbiamo chiesto un sopralluogo alla sovrintendenza per capire come procedere e se fosse possibile rimuoverle. Questo però non ci permette di avere tempistiche precise sulla ripresa dei lavori, che ovviamente sono stati sospesi, e quindi sulla riapertura».

Pubblicato il 04 Settembre 2025
