A Laveno Mombello il gazebo di Fratelli d’Italia: “Iniziamo la campagna elettorale per le prossime elezioni”
Il partito si ritrova sabato 13 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la piazza caduti del lavoro
A Laveno Mombello sabato 13 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12;30 presso la piazza caduti del lavoro, si terrà un gazebo per la campagna estiva di Fratelli d’Italia dal titolo “Giustizia e Sicurezza”, finalizzata a far partecipi i cittadini delle riforme già attuate dal Governo Meloni in questi campi.
Samuel Balatri, Presidente del Circolo della Valcuvia e Laveno Mombello saluta così l’evento: “Iniziamo oggi anche la campagna elettorale per le elezioni comunali di Laveno Mombello, sempre sul territorio e pronti a lavorare con la coalizione per presentare una proposta seria per i cittadini di Laveno Mombello. L’ottimo lavoro di Giorgia Meloni a livello nazionale deve essere portato anche sul territorio dai rappresentanti del partito e dagli amministratori”.
