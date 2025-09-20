A Luvinate l’assemblea dei soci Asfo: più forza per la cura dei boschi
I soci hanno condiviso la proposta di acquisire la personalità giuridica per rafforzare l’associazione e renderla più attrattiva ai finanziamenti
Si è svolta nella mattina di sabato 20 settembre nell’aula consiliare del Comune di Luvinate l’assemblea dei Soci Asfo. Un momento importante per discutere l’evoluzione ed il rafforzamento dell’Associazione, attraverso l’avvio di modifiche dello Statuto che portino all’acquisizione della personalità giuridica.
Erano presenti alcuni dei soci privati e i soci pubblici, tra cui il Presidente del Parco Campo dei Fiori, il Vicesindaco della Città di Gavirate Roberto Zocchi con il consigliere Giovanni Bregonzio, il Sindaco del Comune di Luvinate .
La proposta di acquisizione della personalità giuridica
Un percorso di riflessione avviato da mesi, con la costituzione di un Tavolo Giuridico di lavoro, composto da avvocati, notai e commercialisti soci di Asfo che hanno approfondito i vari punti, individuando le possibili modifiche statutarie. Questa mattina il confronto con i Soci che saranno poi chiamati a condividere le modifiche in una prossima Assemblea straordinaria.
Più forti per sostenere le cura dei boschi
«Per lavorare ancora in modo più efficace, dobbiamo ora cambiare la formula giuridica della nostra associazione, nata nel 2021 come realtà di diritto privato. La crescita di Asfo ci ha sorpreso: oggi siamo quasi 50 soci a rappresentanza di un centinaio di conproprietari per circa 200 ettari e puntiamo nei prossimi mesi ad allargarci ulteriormente. Fanno parte di Asfo il Comune di Varese, Gavirate, Luvinate e Paeco Campo dei Fiori ed altri Comuni stanno per aderire che ringraziamo per la fiducia ed il sostegno. Per questo -sottolinea il Presidente di Asfo Valli delle Sorgenti e Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani- occorre rafforzare il profilo giuridico, secondo anche le indicazioni di Regione Lombardia per poter essere ancora più attrattivi e capaci rispetto alle pos».ibilità di finanziamento da ottenere a beneficio dei nostri boschi, che sono il nostro futuro”.
