A Varese consegnate sette medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti
Consegnate le Medaglie d’Onore ai varesini deportati dopo l’8 settembre 1943: una cerimonia solenne nella prima Giornata nazionale degli internati italiani nei campi nazisti
Si è svolta questa mattina, sabato 20 settembre, a Varese la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore dedicate ai varesini che sono stati deportati nei campi di concentramento nazisti nel settembre del 1943. A Palazzo Estense la celebrazione della prima Giornata nazionale degli internati italiani nei campi di concentramento dopo l’8 settembre 1943.
Ettore Antonini, Enrico Daverio, Adunio Premazzi, Giulio Crespi, Elia Giuseppe Zanni, Michele Angelo Alfonso Porati e Narciso Sacchiero. Questi i nomi di chi «ha saputo dire no alla dittatura nazifascista», – ha sottolineato il Questore Salvatore Pasquariello e ai quali sono state dedicate le medaglie. Un momento solenne e toccante, per ricordare il coraggio di chi, pur di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana, pagando con la sofferenza – e in molti casi con la vita – la fedeltà agli ideali di libertà e giustizia.
Presenti alla mattinata le autorità provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco Davide Galimberti, il senatore Alessandro Alfieri e il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo. Oltre alla presidente provinciale di Anpi, Ester De Tomasi.
Il percorso di valorizzazione della memoria degli internati a Varese aveva già conosciuto un momento significativo nel gennaio 2023, con la posa di alcune pietre d’inciampo nel cortile di Palazzo Estense, dedicate ai varesini che furono deportati nei lager nazisti. Una testimonianza visibile, quotidiana, che accompagna il cammino di cittadini e visitatori.
