A Varese lotta al lavoro nero: quattro lavoratori irregolari scoperti, nove datori sanzionati
Giro di vite di Finanza e Ispettorato del Lavoro: , controllati barbieri, estetisti e money transfer: multe fino a 100 mila euro
Prosegue senza sosta l’azione della Guardia di Finanza di Varese contro il lavoro nero e irregolare. I controlli effettuati dal Gruppo di Varese hanno interessato diversi esercizi commerciali – tra cui lavanderie, barbieri, parrucchieri, bar e ristoranti – nei comuni di Varese, Bardello con Malgesso e Bregano, Gazzada Schianno e Gavirate.
Le verifiche hanno portato alla scoperta di quattro lavoratori in nero e alla contestazione di irregolarità contrattuali, previdenziali e fiscali in due casi su tre. In due esercizi è stata chiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese l’adozione di un provvedimento di
sospensione dell’esercizio dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultava occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In un caso, la misura è già stata revocata dopo la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento delle sanzioni.
In sei attività è emersa anche la corresponsione di stipendi con strumenti non tracciabili, in violazione della normativa che obbliga i datori di lavoro a utilizzare sistemi bancari o finanziari per garantire trasparenza nei pagamenti.
Complessivamente, nove datori di lavoro sono stati sanzionati amministrativamente, con multe che vanno da un minimo di 22.800 a un massimo di 121.800 euro.
