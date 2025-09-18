A Verbania tre patteggiamenti e due proscioglimenti per la tragedia del Mottarone

Si è chiusa con tre patteggiamenti e due proscioglimenti la vicenda giudiziaria relativa al disastro del Mottarone, in cui il 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone.

Il giudice per l’udienza preliminare di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le richieste avanzate dalle difese: a Luigi Nerini, titolare della società che gestiva l’impianto, 3 anni e 10 mesi; per Enrico Perocchio, direttore d’esercizio, 4 anni e 11 mesi; Gabriele Tadini, capo servizio, 4 anni e 5 mesi. Nessuno dei tre sconterà la pena in carcere.

Contestualmente, il gup ha disposto il proscioglimento per Martin Leitner, consigliere delegato dell’omonima azienda, e per Peter Rabanser, responsabile del customer service. Entrambi escono così definitivamente dal procedimento.

Nel corso dell’udienza, la pubblica accusa ha sottolineato la complessità della scelta, come riporta l’Ansa: «Nessuna pena, nessun risarcimento potrà mai lenire il dolore per quanto accaduto» ha detto l’accusa in un passaggio dell’intervento davanti al gup prima della sentenza. «Chiudere ora, in una maniera complessivamente adeguata, è un modo per tutti di cominciare a ricucire quello strappo», ha aggiunto nel corso dell’udienza l’accusa, parlando di una «decisione non facile». «Spero che le parti offese possano non dico accettare, ma comprendere questo esito».

Con questa decisione si chiude uno dei processi per un fatto di cronaca fra i più gravi degli ultimi anni che produsse enorme eco e che ha visto il Paese confrontarsi con la tematica della sicurezza negli impianti e il peso di una tragedia che rimane incancellabile per i familiari delle vittime.

