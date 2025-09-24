A9 Lainate Como Chiasso: aggiornamento delle chiusure notturne
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, come di seguito indicato:
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco; per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:
verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;
verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.
NELLE DUE NOTTI DI VENERDI’ 26 E SABATO 27 SETTEMBRE, CON ORARIO 23:00-6:00
DALLE 22:00 DI DOMENICA 28 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 29 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.
