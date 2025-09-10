Abusivismo e Daspo: a Ferno un seminario sulla sicurezza a Malpensa

Il 26 settembre a Malpensa si terrà la cerimonia di inaugurazione del Seminario informativo ANVU, organizzato dalla presidenza provinciale di Varese. Saranno presenti autorità civili e militari, S.E. il Prefetto di Varese Pasquariello, il Questore, i Comandanti provinciali delle principali Forze dell’Ordine, ed è attesa anche una rappresentanza della Procura di Busto Arsizio e della Regione Lombardia. È prevista inoltre una visita istituzionale di personalità di rilievo.

L’evento a numero chiuso (100 partecipanti), è patrocinato da Regione Lombardia, dai Comuni di Ferno, Varese, Gallarate e Busto Arsizio, e dall’International Police Association, con il contributo formativo della Polizia di Stato e il sostegno di SEA Aeroporti di Milano. I temi trattati saranno molto concreti: contrasto all’abusivismo taxi e NCC, controlli sui veicoli esteri e falsi documentali, misure di prevenzione come DASPO urbani, fogli di via e sorveglianza speciale. Il seminario nasce dal protocollo d’intesa regionale per la sicurezza urbana e stradale nell’area di Malpensa, e ha quindi un forte valore istituzionale.

L’Anvu (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) è l’organizzazione di riferimento nazionale per la formazione e l’aggiornamento della Polizia Locale, impegnata da sempre a valorizzare il ruolo degli operatori e a promuovere la collaborazione tra istituzioni. L’evento è organizzato da ANVU Varese ptresieduto da Alessandro Maria Ferri e dal direttivo composto da Francesco Russo vicepresidente, Massimo Desiante e Elena Parise consiglieri. (immagine di repertorio)