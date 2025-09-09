Accordo tra Cairate e Carnago, al via le pattuglie serali della Polizia Locale
La fase sperimentale nei mesi di settembre e ottobre. È frutto della nuova convenzione tra i due Comuni
Lo scorso 31 luglio 2025 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Carnago e il Comune di
Cairate per la gestione in forma associata e per l’espletamento di servizi congiunti di Polizia Locale.
Diverse sono le misure previste da tale convenzione, alcune delle quali sono già state avviate, mentre altre
sono in fase di programmazione (foto d’archivio e generica).
In particolare, con il mese di settembre è stato introdotto un servizio di pattugliamento serale congiunto
del territorio. Tale servizio garantirà la presenza di operatori di Polizia Locale, in alcune giornate, anche
nella fascia oraria 19:30 – 23:30 secondo programmazione predisposta dai Responsabili di Servizio.
Questa prima fase sperimentale di presidio serale del territorio si protrarrà fino alla fine del mese di ottobre
e verrà poi riavviata, con una nuova articolazione, il prossimo anno.
«L’obiettivo primario di questa iniziativa è aumentare la sicurezza del nostro territorio, promuovendo la
collaborazione e unendo le forze tra i Comuni per garantire un mutuo soccorso in base alle specifiche
necessità» dichiarano la sindaca di Carnago Barbara Carabelli e la collega di Cairate Anna Pugliese.
«Una maggiore sicurezza equivale a un maggiore benessere, e questo rappresenta uno degli obiettivi
fondamentali per migliorare la nostra qualità di vita».
