Ad Abbiate l’oratorio dedica il bar a Don Giuseppe Noli

Una domenica di festa e di memoria ha riunito la comunità di Abbiate Guazzone per ricordare Don Giuseppe Noli, sacerdote e missionario che proprio qui aveva mosso i primi passi del suo ministero. In occasione della Festa dell’Oratorio, il 21 settembre 2025, alla presenza di circa un centinaio di persone, è stata infatti svelata la targa che intitola il bar dell’oratorio a lui, segno concreto dell’affetto e della riconoscenza che la comunità nutre nei suoi confronti.

Alla celebrazione erano presenti anche i familiari di Don Giuseppe, che hanno voluto condividere questo momento con i fedeli. La messa è stata officiata dal parroco di Tradate, don Fabio Turba, che prima dello svelamento della targa ha sottolineato il valore della testimonianza lasciata da Noli: «E in questo luogo è stato educatore, appassionato e profetico. Qui ha allargato il suo cuore, rendendolo sensibile a tutti, ai giovani in una società che cambiava, in particolare ai più lontani e ai più fragili, alle famiglie segnate da crisi e difficoltà e al mondo del lavoro. Così è preparato il suo cuore alla missione ad gentes, rendendolo fede, dono, evangelizzatore del dono della fede e sollecito promotore della dignità umana in Perù, Haiti, Niger. Con questa passione ha suscitato anche noi generosi amici e collaboratori che hanno condiviso il suo lavoro. Oggi alla sua memoria intitoliamo questo luogo di ritrovo perché il suo grato ricordo ci infiammi di passione per la Chiesa e per l’uomo».

La cerimonia è stata arricchita anche da un altro momento importante: l’inaugurazione del rinnovato spazio della palestra dell’oratorio. Dopo trent’anni di utilizzo da parte dell’associazione Lesa, oggi trasferitasi a Mozzate, la riqualificazione ha restituito alla comunità un ambiente completamente rinnovato. La palestra sarà utilizzata durante l’inverno dall’Unire di Tradate per i corsi, mentre nel periodo estivo diventerà a disposizione dell’oratorio e delle sue attività.

Un doppio segno di vitalità per la comunità di Abbiate, che ha voluto celebrare la memoria di Don Giuseppe Noli non soltanto con un gesto simbolico, ma anche con nuove opportunità di crescita e aggregazione. Un modo per tenere viva la sua eredità spirituale e umana, che continua a essere presente e feconda nella vita della parrocchia.