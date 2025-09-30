Al cinema Teatro Castellani d’Azzate torna il cinema d’autore
Il primo appuntamento è per i giorni venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, alle ore 21.00 con THE LIFE OF CHUCK, di Mike Flanagan. In arrivo anche la proiezione dell'attualissimo LA VOCE DI HIND RAJAB
Riprendono le proiezioni al Teatro Castellani di Azzate. Il primo appuntamento è per i giorni venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, alle ore 21.00 con THE LIFE OF CHUCK, di Mike Flanagan.
Il successivo giovedì 9 inizierà il primo ciclo di cineforum I MAGNIFICI SETTE. Questi i titoli programmati:
9 ottobre – L’ultimo turno, di Petra Biondina Volpe
16 ottobre – In viaggio con mio figlio, di Tony Goldwyn
23 ottobre – Aragoste a Manhattan, di Alonso Ruizpalacios
30 ottobre – Amerikatsi, di Michael A. Goorjian
6 novembre – Kneecap, di Rich Peppiatt
13 novembre – Riunione di condominio, di antiago Requejo
20 novembre – Diario di spezie, di Cherien Dabis
L’appuntamento è al giovedì alle ore 21 e, come di consueto, ogni proiezione sarà introdotta e commentata da Alessandro Leone. Durante la prima serata sarà possibile acquistare l’abbonamento all’intera rassegna.
In arrivo anche la proiezione dell’attualissimo LA VOCE DI HIND RAJAB, premiato con il Leone d’argento all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in programma i giorni 10, 11 e 12 ottobre.
