Al Teatro Nuovo di Gallarate l’Open Day dei corsi di Crossroads Intrecci Culturali

“Open Day” dei corsi di Crossroads Intrecci Culturali: l’appuntamento è per sabato 20 settembre 2025 presso il Teatro Nuovo di Gallarate, in Via Leopardi 4.

Durante l’evento, verranno presentati i corsi di teatro, disponibili per bambini, ragazzi e adulti, e il corso di scrittura e poesia per adulti.

L’Open Day si articolerà in diverse fasce orarie: dalle 15:00 alle 16:00 per i bambini, dalle 16:30 alle 17:30 per i ragazzi, e dalle 18:00 alle 19:00 per gli adulti. Questi corsi offriranno l’opportunità di scoprire il mondo del teatro e della scrittura, con un focus particolare sullo sviluppo delle abilità espressive e creative in un ambiente stimolante.