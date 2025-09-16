Al Teatro Nuovo di Gallarate l’Open Day dei corsi di Crossroads Intrecci Culturali
Al via il nuovo anno di iniziative della realtà teatrale guidata da Giorgio Putzolu e Rosa Maria Messina
“Open Day” dei corsi di Crossroads Intrecci Culturali: l’appuntamento è per sabato 20 settembre 2025 presso il Teatro Nuovo di Gallarate, in Via Leopardi 4.
Durante l’evento, verranno presentati i corsi di teatro, disponibili per bambini, ragazzi e adulti, e il corso di scrittura e poesia per adulti.
L’Open Day si articolerà in diverse fasce orarie: dalle 15:00 alle 16:00 per i bambini, dalle 16:30 alle 17:30 per i ragazzi, e dalle 18:00 alle 19:00 per gli adulti. Questi corsi offriranno l’opportunità di scoprire il mondo del teatro e della scrittura, con un focus particolare sullo sviluppo delle abilità espressive e creative in un ambiente stimolante.
