Varese News

Gallarate/Malpensa

Al Teatro Nuovo di Gallarate l’Open Day dei corsi di Crossroads Intrecci Culturali

Al via il nuovo anno di iniziative della realtà teatrale guidata da Giorgio Putzolu e Rosa Maria Messina

Teatro Nuovo Gallarate

“Open Day” dei corsi di Crossroads Intrecci Culturali: l’appuntamento è per sabato 20 settembre 2025 presso il Teatro Nuovo di Gallarate, in Via Leopardi 4.

Durante l’evento, verranno presentati i corsi di teatro, disponibili per bambini, ragazzi e adulti, e il corso di scrittura e poesia per adulti.

L’Open Day si articolerà in diverse fasce orarie: dalle 15:00 alle 16:00 per i bambini, dalle 16:30 alle 17:30 per i ragazzi, e dalle 18:00 alle 19:00 per gli adulti. Questi corsi offriranno l’opportunità di scoprire il mondo del teatro e della scrittura, con un focus particolare sullo sviluppo delle abilità espressive e creative in un ambiente stimolante.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.