Al via cinque nuovi corsi di ceramica con Varese Corsi
In arrivo cinque nuovi corsi di ceramica per la stagione autunno/inverno con Varese Corsi. Iscrizioni aperte
La ceramica è un’arte che unisce creatività, manualità ed espressione personale. Con i nuovi corsi in partenza i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi alla lavorazione dell’argilla e di creare oggetti unici, guidati passo dopo passo da un’insegnante esperta.
Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni e appuntamenti:
Modellazione e decorazione manuale dell’argilla: laboratorio di ceramica (CER21) 6 lezioni da mercoledì 1 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il Centro d’incontro Soranzo. Un corso aperto a principianti ed esperti, per apprendere le tecniche base di modellazione e decorazione manuale e riscoprire l’arte dell’argilla in chiave creativa e rilassante.
Modellazione e decorazione manuale dell’argilla: laboratorio di ceramica 5 lezioni da lunedì 22 settembre presso l’Hub di Varese Corsi. Due gli orari disponibili: dalle 18.30 alle 20.30 (CER22) oppure dalle 20.30 alle 22.30 (CER24).
CeramiKids: Mani in pasta! – Edizione Halloween (4-15 anni) (CER26) Un laboratorio creativo con l’argilla pensato per bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni, interamente a tema Halloween. I piccoli artisti potranno dare forma a mostri, fantasmi e creature fantastiche, esplorando la propria creatività con le mani in pasta. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre, dalle 15 alle 17, presso l’Hub di Varese Corsi. Disponibile anche sabato 8 novembre allo stesso orario, per l’edizione classica (CER27).i.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
