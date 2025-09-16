Varese News

Al via i corsi di scacchi ad Azzate e Tradate: dall’apprendimento di base all’agonismo

Con l'arrivo dell'autunno riparte l'attività didattica scacchistica nel territorio varesino. Due le location principali che ospiteranno i corsi: Azzate, con la sua Scuola Scacchi federale (sezione distaccata di Gallarate), e Tradate, dove si svolgerà un corso serale dedicato agli adulti principianti. Ecco come partecipare

scacchi varese

Con l’arrivo dell’autunno riparte l’attività didattica scacchistica nel territorio varesino. Due le location principali che ospiteranno i corsi: Azzate, con la sua Scuola Scacchi federale (sezione distaccata di Gallarate), e Tradate, dove si svolgerà un corso serale dedicato agli adulti principianti.

I corsi di Azzate: dalla base all’agonismo

Ad Azzate, al circolo Acli di via Vittorio Veneto, l’offerta formativa si articola su tre livelli differenti, tutti concentrati nel sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30. “Sono tre corsi, ogni sabato: base, intermedio e avanzato” spiega Gianmarco Beraldo, istruttore nazionale della Federazione Italiana Scacchi e National Instructor FIDE. L’iniziativa si inserisce nel più ampio panorama dell’attività scacchistica del territorio, che vede anche i corsi della Società scacchistica “Città di Varese” con sede in via Sant’Imerio 12, dove sono disponibili percorsi formativi per tutte le età e livelli di competenza.

Il programma prevede:
Corso base: dalle 14:30, per chi muove i primi passi nel mondo degli scacchi
Corso intermedio: dalle 18:15, rivolto a “chi sa giocare ma deve imparare come migliorare”
Corso avanzato: dalle 17:00, “dedicato agli agonisti”

Una particolarità del corso avanzato è la sua struttura: “Dura due ore (lezione e sessione di allenamento)”, mentre quello intermedio ha una durata di 45 minuti, sempre tenuti da Beraldo.
Il corso di Azzate inizierà a fine settembre e proseguirà fino a giugno, garantendo così una formazione continuativa durante tutto l’anno scolastico. “Dalla scuola di Azzate sono usciti, e ancora si allenano, gli attuali campioni provinciali U10 e U12”, spiega Beraldo.

L’open day sabato 20 settembre 2025 orario 14:30-18:30.

Per informazioni e/o iscrizioni:

Società scacchistica “Città di Varese”
e-mail: scuola.scacchi.va@gmail.it
Massimiliano Calcaterra 339 3675067 (telefonare dopo le 18)
Ulteriori informazioni sul sito web: www.varesescacchi.it

Tradate: il giovedì sera degli adulti principianti

Diversa l’impostazione del corso di Tradate, pensato specificamente per gli adulti alle prime armi. “Tradate è per gli adulti novelli ogni giovedì sera”, spiega Beraldo. L’atmosfera qui è più informale e conviviale: “Si impara, si gioca e poi ci si ferma per scambiare qualche chiacchiera, mangiare e bere”.
Il corso serale di Tradate rappresenta un’opportunità per chi, dopo una giornata di lavoro, vuole dedicarsi a un’attività intellettuale stimolante in un ambiente rilassato e sociale. La prima lezione si terrà il 2 ottobre, serata di prova gratuita giovedì 25 settembre. 

Come partecipare
Per informazioni sui corsi è possibile contattare:

TRADATE- VIA MAMELI 13 (PALAZZINA 3A)
PER INFORMAZIONE 3333834172 -SCACCHIAZZATE@GMAIL.COM

Le scuole

L’attività non si limita ai corsi: “Lavoriamo molto con gli istituti scolastici: un corso inizierà a gennaio per il terzo anno consecutivo alla scuola Don Bosco di Varese ed un altro è in via di approvazione presso una scuola secondaria di primo grado di Casciago”, dice l’istruttore. Gli scacchi continuano così a rappresentare non solo un’attività ludico-sportiva, ma anche un importante strumento educativo e di socializzazione per il nostro territorio.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
