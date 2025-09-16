Al via i corsi di scacchi ad Azzate e Tradate: dall’apprendimento di base all’agonismo

Con l’arrivo dell’autunno riparte l’attività didattica scacchistica nel territorio varesino. Due le location principali che ospiteranno i corsi: Azzate, con la sua Scuola Scacchi federale (sezione distaccata di Gallarate), e Tradate, dove si svolgerà un corso serale dedicato agli adulti principianti.

I corsi di Azzate: dalla base all’agonismo

Ad Azzate, al circolo Acli di via Vittorio Veneto, l’offerta formativa si articola su tre livelli differenti, tutti concentrati nel sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30. “Sono tre corsi, ogni sabato: base, intermedio e avanzato” spiega Gianmarco Beraldo, istruttore nazionale della Federazione Italiana Scacchi e National Instructor FIDE. L’iniziativa si inserisce nel più ampio panorama dell’attività scacchistica del territorio, che vede anche i corsi della Società scacchistica “Città di Varese” con sede in via Sant’Imerio 12, dove sono disponibili percorsi formativi per tutte le età e livelli di competenza.

Il programma prevede:

Corso base: dalle 14:30, per chi muove i primi passi nel mondo degli scacchi

Corso intermedio: dalle 18:15, rivolto a “chi sa giocare ma deve imparare come migliorare”

Corso avanzato: dalle 17:00, “dedicato agli agonisti”

Una particolarità del corso avanzato è la sua struttura: “Dura due ore (lezione e sessione di allenamento)”, mentre quello intermedio ha una durata di 45 minuti, sempre tenuti da Beraldo.

Il corso di Azzate inizierà a fine settembre e proseguirà fino a giugno, garantendo così una formazione continuativa durante tutto l’anno scolastico. “Dalla scuola di Azzate sono usciti, e ancora si allenano, gli attuali campioni provinciali U10 e U12”, spiega Beraldo.

L’open day sabato 20 settembre 2025 orario 14:30-18:30.

Per informazioni e/o iscrizioni:

Società scacchistica “Città di Varese”

e-mail: scuola.scacchi.va@gmail.it

Massimiliano Calcaterra 339 3675067 (telefonare dopo le 18)

Ulteriori informazioni sul sito web: www.varesescacchi.it

Tradate: il giovedì sera degli adulti principianti

Diversa l’impostazione del corso di Tradate, pensato specificamente per gli adulti alle prime armi. “Tradate è per gli adulti novelli ogni giovedì sera”, spiega Beraldo. L’atmosfera qui è più informale e conviviale: “Si impara, si gioca e poi ci si ferma per scambiare qualche chiacchiera, mangiare e bere”.

Il corso serale di Tradate rappresenta un’opportunità per chi, dopo una giornata di lavoro, vuole dedicarsi a un’attività intellettuale stimolante in un ambiente rilassato e sociale. La prima lezione si terrà il 2 ottobre, serata di prova gratuita giovedì 25 settembre.

Come partecipare

Per informazioni sui corsi è possibile contattare:

TRADATE- VIA MAMELI 13 (PALAZZINA 3A)

PER INFORMAZIONE 3333834172 -SCACCHIAZZATE@GMAIL.COM

Le scuole

L’attività non si limita ai corsi: “Lavoriamo molto con gli istituti scolastici: un corso inizierà a gennaio per il terzo anno consecutivo alla scuola Don Bosco di Varese ed un altro è in via di approvazione presso una scuola secondaria di primo grado di Casciago”, dice l’istruttore. Gli scacchi continuano così a rappresentare non solo un’attività ludico-sportiva, ma anche un importante strumento educativo e di socializzazione per il nostro territorio.