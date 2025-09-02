Alla “chiesetta” la festa dei Ronchi, tra fede e convivialità

Riattivata da qualche anno in modo visibile, torna con l’inizio di settembre la tradizionale Festa dei Ronchi, organizzata dalla parrocchia del quartiere, Madonna della Speranza. Un ricco programma religioso e sociale animerà il quartiere di Ronchi a Gallarate tra il 7 e il 20 settembre, con momenti di preghiera, convivialità e divertimento per tutte le età.

Una serie di celebrazioni e appuntamenti che riportano al centro anche l’area della chiesetta di Santa Maria Nascente, alla cascina della Glorietta, uno dei nuclei originari del quartiere, insieme alla cascina Ronchi vera e propria (via Montello verso via Sciesa) e allo “stalmagitt” (via Martiri di Cefalonia).

Il programma religioso

La parte spirituale della festa inizierà domenica 7 settembre con due celebrazioni: alle ore 9 nella chiesetta di Santa Maria Nascente e alle ore 11 nella chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata una Santa Messa con unzione degli infermi dedicata agli ammalati.

Dal lunedì 8 a venerdì 12 settembre, alle 20:30, si terrà ogni sera la recita del Santo Rosario alla chiesetta.

Domenica 14 settembre si svolgerà la tradizionale processione dalla chiesa parrocchiale alla chiesetta, con partenza alle 10:30 e a seguire, alle 11, la Messa all’aperto (in questa giornata la Messa delle 9 sarà sospesa).

Il culmine del programma religioso sarà sabato 20 settembre con il Giubileo parrocchiale: alle ore 15 il ritrovo in chiesa, la benedizione e la partenza a piedi verso la basilica, dove alle 16 si terrà la presentazione dei segni giubilari. A seguire, alle 17, la celebrazione della Messa e un rinfresco nel cortile. Per l’occasione, la Messa delle 18 ai Ronchi sarà sospesa.

Serate per tutti i gusti: tra biciclette, giochi e buona cucina

Accanto a quello religioso, c’è poi il programma di appuntamenti più conviviali e di socialità: si comincia mercoledì 10 settembre con la biciclettata notturna alle 21, preceduta alle 20:30 dalla benedizione dei ciclisti davanti alla chiesetta.

Giovedì 11 settembre sarà la volta della tradizionale Costinata dei Ronchi, alle 19:30, alla Bocciofila Ronchese in via Montello 74, accompagnata da musica dal vivo e spettacoli. Per partecipare è necessaria la prenotazione alla Macelleria Duchini (tel. 0331-791737).

Venerdì 12 settembre l’oratorio di via Montello 64 ospiterà una serata di giochi in scatola e partite introduttive di “Dungeons & Dragons”, pensata per famiglie, amici e curiosi.

La festa si chiuderà sabato 13 settembre con una cena a tema ligure sempre in oratorio. Il menù comprende: focacce genovesi, trenette avvantaggiate con pesto e patate, cima con insalata russa e canestrelli con crema sacripantina. Il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini fino a 10 anni. Prenotazioni entro il 10 settembre al numero 350-5036622 (Giorgio).